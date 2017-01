ATP Auckland - Si salva Isner, fuori Ferrer

Haase - Foto: ATP

Il secondo turno - ad Auckland - offre la prima sorpresa degna di nota. David Ferrer - terza testa di serie del torneo - incappa nell'olandese Haase e capitola al termine di un incontro serrato specie dall'avvio del secondo set. I due sprintano fino al tie-break del terzo, dove Haase trova la giusta chiave per disinnescare un Ferrer come sempre combattivo. Ad attenderlo, ora, Joao Sousa, bravo ad eludere il qualificato britannico Klein. Il portoghese fa valere la sua maggiore caratura e chiude in due parziali.

Rischia la seconda testa di serie John Isner. Il colosso americano deve respingere un Jaziri di lusso. Il tunisino mette in scacco il braccio armato dell'avversario, trova svariate soluzioni per replicare alle bordate di Isner e sfiora il colpaccio. Il 31enne di Greensboro si trova a fronteggiare match point, prima di uscire dalle sabbie mobili del tie-break per 8 punti a 6. Al terzo turno, derby a stelle e strisce, Isner deve valutare la sua tenuta con il connazionale Johnson.

A proposito di America, Ryan Harrison trascina Sock al terzo set, ma non ha poi la giusta continuità per mantenere ritmo e colpi del rivale di giornata. Sock, con la prima, conquista oltre l'80% di punti e non concede alcuna palla break, di contro Harrison non riesce a difendere la battuta, emblematico lo 0/7 con la seconda.

Lotta di talento tra Baghdatis e Brown, prevale il cipriota 64 al terzo, mentre Chardy sfrutta il forfait di Feliciano Lopez per superare il turno. Infine, Vesely piega, in rimonta, il LL Statham.

I risultati

(2) [USA] John Isner DEFEATS [TUN] Malek Jaziri 63 36 76(6)

[NED] Robin Haase DEFEATS (3) [ESP] David Ferrer 26 64 76(4)

(4) [USA] Jack Sock DEFEATS (Q) [USA] Ryan Harrison 76(5) 46 61

[FRA] Jeremy Chardy DEFEATS (6) [ESP] Feliciano Lopez (W/O)

(7) [USA] Steve Johnson DEFEATS [TPE] Yen-Hsun Lu 64 764

(8) [CYP] Marcos Baghdatis DEFEATS (WC) [GER] Dustin Brown 46 76(4) 64

[POR] Joao Sousa DEFEATS (Q) [GBR] Brydan Klein 63 64

[CZE] Jiri Vesely DEFEATS (LL) [NZL] Jose Statham 67(6) 75 63