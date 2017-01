Atp Sydney, fuori Lorenzi. Thiem avanti a fatica

Dominic Thiem in azione oggi a Sydney. Fonte: Apiainternational.com.au

Si conclude al secondo turno l'avventura di Paolo Lorenzi all'Atp di Sydney, torneo di categoria 250 in corso di svolgimento sul cemento australiano. Il veterano senese è stato infatti sconfitto oggi da Viktor Troicki, campione uscente e testa di serie numero tre del seeding dell'Apia International Open, con il punteggio di 6-3 6-4. Esordio in tabellone anche per l'austriaco Dominic Thiem, opposto al qualificato portoghese Gastao Elias. Thiem, avanti di un break nel primo set, si fa raggiungere e sorprendere dal rivale nel gioco decisivo, salvo riportare in qualche modo il match in parità nel secondo parziale. Di nuovo in vantaggio per tutto il terzo set, l'austriaco cede al momento di servire per il match sul 5-4, commettendo valanghe di errori non forzati. Nel gioco successivo Elias concede però ancora una volta la battuta, consentendo così al numero otto al mondo di portare a casa il match pur senza convincere.

Male i giocatori di casa impegnati oggi. Il qualificato Matthew Barton è stato infatti il primo ad essere eliminato, sconfitto in tre set dal lussemburghese Gilles Muller. Poco dopo, sempre sul campo numero uno, è stata la volta della wild card Jordan Thompson, piegato in due parziali dal tedesco Philipp Kohlschreiber. Infine, ritiro per il giovanissimo (17 anni) Alex De Minaur, che ieri aveva sconfitto Benoit Paire, durante il match contro il russo Andrey Kuznetsov. Tra le teste di serie, avanti l'uruguaiano Pablo Cuevas (all'esordio), che si è sbarazzato in tre set del francese Nicolas Mahut, e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, in rimonta contro il tedesco Mischa Zverev. Esce di scena invece il numero otto del seeding, il catalano Marcel Granollers, sorpreso in tre set dal britannico Daniel Evans. I risultati:

Thiem (1) - Elias (Q) 6-7(5) 6-3 7-5

Evans - Granollers (8) 1-6 6-3 6-3

Carreno Busta (4) - M. Zverev 3-6 7-6(4) 6-3

De Minaur (WC) - Kuznetsov 2-6 ritiro

Kohlschreiber (5) - Thompson (WC) 7-5 6-4

Lorenzi - Troicki (3) 3-6 4-6

Muller (6) - Barton (Q) 6-1 3-6 6-4

Mahut - Cuevas (2) 4-6 6-2 2-6