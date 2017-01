Atp Sydney, Thiem crolla contro Evans. Avanza Troicki

Dominic Thiem oggi a Sydney, sconfitto da Daniel Evans. Fonte: Sydneyinternational.com.au

Aveva già dato segnali di cedimento ieri, durante il match di primo turno vinto a fatica contro il portoghese Gastao Elias. Oggi Dominic Thiem ha confermato tutte le sue difficoltà nel torneo Atp 250 di Sydney, facendosi eliminare in tre set dal britannico Daniel Evans. Testa di serie numero uno del seeding australiano, Thiem è letteralmente crollato dopo aver incamerato il primo parziale, per poi cedere di schianto nel terzo, perso con lo score di 6-1. Tanto nervosismo e troppi errori non forzati per una delle principali sorprese dello scorsa stagione, che ora dovrà riordinare le idee in vista degli Australian Open di Melbourne, in programma da lunedì prossimo.

Dan Evans in azione oggi a Sydney.. Fonte: Sydneyinternational.com.au

Con il successo odierno Evans si è garantito l'accesso alla semifinale di domani, che non lo vedrà opposto allo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero quattro del tabellone, bensì al russo Andrey Kuznetsov, che ha sconfitto in rimonta il giocatore asturiano. Altra testa di serie caduta oggi a Sydney è stata la numero cinque, rappresentata dal tedesco Philipp Kohlschreiber, che con il suo forfait ha lasciato strada libera al campione uscente Viktor Troicki. Il serbo sarà impegnato domani contro il lussemburghese Gilles Muller, che a sua volta ha eliminato a sorpresa il numero due Pablo Cuevas, poco a suo agio sulle superfici veloci. I risultati:

Thiem (1) - Evans 6-3 4-6 1-6

Carreno Busta (4) - Kuznetsov 6-2 4-6 1-6

Kohlschreiber (5) - Troicki (3) walkover

Muller (6) - Cuevas (2) 7-6(5) 6-4