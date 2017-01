ATP Sydney/Auckland - Le semifinali

Sock - Fonte: tennisactu.net

A Sydney ed Auckland, i tennisti scorgono il capolinea. Domani andranno in scena le semifinali dell'​Apia International Sydney e dell'ASB Classic​, le quali ci presenteranno il quadro finale. Fuori quasi tutte le teste di serie ad Auckland, Thiem e Cuevas lasciano Sydney. Ecco il programma.

ATP SYDNEY

Entrambi gli incontri - ovviamente - andranno in scena sulla Ken Rosewall Arena. Apre il quadro delle semifinali la sfida tra Troicki - campione in carica - e Muller. Dopo aver ottenuto un bye al primo turno, il serbo ha battuto brillantemente il nostro Lorenzi ed il N°5 del seeding Kohlschreiber, beneficiando di un walkover. Muller ha piegato Dolgopolov in tre set prima di sentenziare il qualificato Barton e Cuevas, lontano dalla superficie ideale. Sfida equilibrata, tra due giocatori maturi ed esperti. L'unico precedente premia Troicki, vittorioso proprio qui a Sydney nel 2015.

Secondo match tra Evans e Kuznetsov, semifinale atipica. Il 25enne russo ha regolato Klizan e De Minaur, ed ai quarti ha recuperato e vinto contro Carreno Busta. Evans ha estromesso Monteiro e Granollers, poi colpaccio ai danni di Thiem. Favorito il N°48, avanti anche nell'unico precedente, disputato tre anni fa a Wimbledon.

Programma

Ken Rosewall Arena

Not Before 4:00 pm

SF (3) Viktor Troicki VS (6) Gilles Muller

Not Before 8:30 pm

SF Daniel Evans VS Andrey Kuznetsov

ATP AUCKLAND

Il Centre Court sarà teatro della doppia sfida. Il programma prevede Baghdatis - Sousa come primo match. Cammino tutt'altro che difficile per il cipriota, che ha battutto - in ordine - Mannarino, Brown e Vesely ai quarti. Sousa risponde con la tripletta di vittime che portano il nome di Ramos-Vinolas, Klein e Haase. Primo head to head, leggermente favorito il N°36 ATP.

L'ennesimo derby americano chiude il programma in Nuova Zelanda; Sock opposto a Johnson. J Sizzle ha beneficiato di un bye, poi Harrison e Chardy per pregustare la finale. Il suo connazionale ha eliminato Robert, trionfo sul filo di lana contro Lu e battaglia vincente contro Isner. I precedenti sorridono a Sock, avanti 2-1. Anche per questa sfida, è lui il favorito. Ma occhio al duo servizio - dritto di Johnson.

Programma

Centre Court

Not Before 5:00 pm

SF (8) Marcos Baghdatis VS Joao Sousa

Followed By

SF (4) Jack Sock VS (7) Steve Johnson