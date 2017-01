Federer - Nishikori diretta, LIVE Australian Open 2016/17 (09:00)

Aggiorna il contenuto

Si gioca nella Rod Laver Arena, impianto da 14.820 posti a sedere situato a Melbourne.

Nishikori in conferenza: "Non ci sono favoriti, ma sicuramente negli ultimi mesi lui ha giocato un numero maggiore di match rispetto a me. E' una nuova stagione, vedremo cosa ci roserverà. Il gioco di Federer mi piace molto; ha un grandissimo rovescio, risponde egregiamente ed è veloce con le gambe. Con me ci scambierà di più rispetto al match contro Tomas. Sarà una gara eccitante!"

Come succede per molti tennisti facenti parte dell'elite della racchetta, Kei Nishikori è un diesel e migliora di partita in partita. L'Australian Open non sfugge alla sopracitata regola, ce lo dimostra l'andamento del torneo. Il furente Kuznetsov - avversario del 1T - lo ha trasportato con astuzia e coraggio al quinto set, riuscendo a smascherare i problemi del nipponico. La vittoria ha rivitalizzato Kei, bravo a non far entrare mai in partita Chardy scoccando stoccate sempre nel momento propizio. Prova egregia anche contro Lacko, periodico e liscio 6-4 frutto di costanza e determinazione. Arriva Fed Express, ora o mai più

Le parole di Federer

L'avventura in quel di Melbourne targata Roger Federer ha avuto diverse sfaccettature, modi diversi - sempre vincenti - di interpretare la gara. Nel primo turno con Melzer; freno tirato e poca mole offensiva per il nativo di Basilea, il quale si è limitato a disegnare opportunamente il campo soffrendo il meno possibile la spigolosità dell'austriaco. Rubin è stato l'ostacolo successivo, liquidato in tre set dosando - a volte pericolosamente - le forze, come testimonia il 5-2 dello statunitense nel terzo set. Contro Berdych, altra musica; una musica sopraffina, un tocco vellutato. Tennis stavolta offensivo, volto a togliere tempo e spazio al ceco. Adesso sulla strada, spunta Kei

I due non si affrontano da più di un anno, le ATP Finals di Londra sono state teatro dell'ultima sfida. Nel Round Robin - girone all'italiana - il Re batte in tre set ed in volata il suo dirimpettaio, conquistando una vittoria di vitale importanza. I precedenti sorridono all'elvetico, avanti 4-2.

Buongiorno amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match tra Roger Federer e Kei Nishikori, ottavo di finale incastonato nella parte alta del tabellone degli Australian Open. Da Simone Cappelli e dalla redazione tennis Vavel, l'augurio di un buon match in nostra compagnia