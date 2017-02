Lorenzi - Berlocq diretta, LIVE Coppa Davis 2017 (15:00)

Aggiorna il contenuto

Si gioca al Patinodromo di Mar Del Plata, campo in terra battuta

Le parole di Barazzutti, ieri in conferenza. Il capitano azzurro ha analizzato la sconfitta in doppio ed ha fatto i punto della situazione: "Fabio e Simone sono partiti tutt'altro che bene, diciamo - senza giri di parole - che hanno regalato i primi due set. Poi sono stati bravi ad invertire la rotta, a rimontare. Nel quinto sono stai sotto di un break, lo hanno recuperato così come i quattro match point al tie-break. Ci tocca soffrire adesso, lo sport è anche questo. Domani chi giocherà? Valuterò le condizioni dei giocatori, ho a disposizione una rosa solida e competitiva. Ci serve un punto, dobbiamo portarlo a casa".

Berlocq - Fonte: Sergio Llamera

Berlocq invece ha preso parte a due match su tre. Nel primo incontro, il N° 81 ATP ha sofferto tremendamente il gioco votato all'attacco di Seppi, prima di rientrare in maniera decisa e di trasportare la sfida al quinto. Solo il tie-break ha spezzato l'equilbrio, trionfa l'altoatesino. Ieri - invece - in coppia con Mayer, ha piegato Bolelli e Fognini. Primi due set firmati Argentina, poi i nostri ragazzi sono tornati prepotentemente nel match. Un mirabolante e sfortunato tie-break, ha consegnato il match ai sudamericani

Lorenzi in azione- Fonte: Sergio Llamera

Gran match quello giocato da Lorenzi contro Pella, nella giornata di venerdì. Ad un servizio spesso zoppicante, ha fatto eco un'invidiabile solidità da fondo ed una carrellata di colpi profondi e pungenti. Il tennista albiceleste non ha avuto scampo, soccombendo dopo un triplo 6-3.

La preview della domenica, lanciata dalla nostra redazione

Sono 6 i precedenti, parità assoluta, tre vittorie per Lorenzi e tre per Berlocq. Il senese ha vinto l'ultimo head to head, andato in scena sui campi di Flushing Meadows. Agevole 6-4 6-2 6-1 al primo turno.

Buongiorno amici lettori e benvenuti sul match Lorenzi - Berlocq in diretta, terzo match della sfida Argentina -Italia valida per la Coppa Davis. Da Simone Cappelli e dalla redazione tennis Vavel, l'augurio di un buon match in nostra compagnia.