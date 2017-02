ATP - A Montpellier, Napolitano insegue il tabellone principale. Cilic prima testa di serie - Source: Quinn Rooney/Getty Images AsiaPac

Il week-end di Davis si chiude quest'oggi. Il maltempo altera il regolare svolgimento di Argentina - Italia e costringe gli organizzatori a virare sul lunedì per completare il programma. Perfetto equilibrio dopo l'impresa di Berlocq, il quinto singolare per sciogliere la prognosi. Nel frattempo, tre tornei ATP prendono quota. Mancano i primi della classifica mondiale, ma lo scenario è comunque interessante. A Montpellier si gioca l'Open Sud de France. Oggi giornata di qualificazione, secondo turno, l'ultimo prima dell'avvio del main draw (in serata due incontri di primo turno, in campo Granollers). Un azzurro in corsa, Stefano Napolitano. Buon esordio con Sharan, ora probante test con il veterano Benneteau.

Le prime quattro teste di serie godono di un bye d'esordio, entrano in campo quindi dal secondo turno. Guida il tabellone Marin Cilic. Approccio difficile con la stagione corrente per il croato. Titubante ingresso a Melbourne, prematura uscita al secondo turno, contro un Evans in stato di grazia. In precedenza, KO al primo turno a Chennai, da favorito. Importante fornire qualche segnale qui in Francia, per entrare, definitivamente, nel 2017. Cilic è la punta di diamante, ma le alternative sono di talento. Nei quarti, possibile incrocio con l'alterno Paire, in semifinale l'elegante Gasquet. Richard - incatenato in Australia dal talento di Dimitrov - ha sulla sua strada il citato Evans, attenzione quindi a possibili ribaltoni.

Nella parte bassa prevale il duopolio A.Zverev - Tsonga. Il teutonico raggiunge Montpellier dopo la clamorosa debacle in Davis, con la Germania estromessa a sorpresa dal Belgio di Darcis. Occasione di pronto riscatto per il talento di nuova generazione, in grado a Melbourne di portare al limite Rafa Nadal. Per lui, ingresso con Bedene o Coric, poi Granollers. Tsonga, invece, attende Herbert o un qualificato, ma la principale minaccia, prima della semifinale con Zverev, è rappresentata dallo spagnolo Verdasco.

Il tabellone

Il programma odierno

COURT PATRICE DOMINGUEZ 11:00 AM

Q-F (3) Kenny De Schepper VS Gregoire Barrere

Q-F Jonathan Eysseric VS (8) Tristan Lamasine

Q-F (2) Vincent Millot VS (WC) Calvin Hemery

Q-F (1) Julien Benneteau VS (6) Stefano Napolitano

NOT BEFORE 7:00 PM

1ST RD (7) Marcel Granollers VS Jeremy Chardy

1ST RD Dustin Brown VS Guillermo Garcia-Lopez

-