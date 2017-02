ATP - A Sofia fari su Thiem e Dimitrov, in tabellone Seppi - Source: Michael Dodge/Getty Images AsiaPac

A Sofia, entra quest'oggi nel vivo il torneo 250 ATP. Nel primo pomeriggio la chiusura della fase di qualificazione, non prima delle 18 l'incontro di primo turno tra la wild card Lazarov e Albot (chi vince trova Goffin). Alla rassegna bulgara partecipa anche il nostro Seppi, in Argentina al seguito della squadra di Davis. Andreas - venerdì il bel successo con Berlocq - gioca contro Dzumhur, un inedito. Dopo il buon torneo australiano - eliminazione come da pronostico contro Wawrinka - Seppi punta a raggiungere quantomeno i quarti, per sfidare uno dei papabili favoriti al titolo, il belga Goffin. Al secondo turno, attenzione a Darcis o Baghdatis.

Nella parte bassa, anche la quarta testa di serie, Bautista Agut. Lo spagnolo, quarto turno a Melbourne, naturale KO con il bombardiere Raonic, attende in un quarto ricco di interesse Gilles Muller, reduce, in questo avvio di stagione, dal successo a Sydney (finale con Evans). Dopo il bye, invece, un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

Ad attirare l'attenzione è però soprattutto la parte alta, dove albergano Thiem e Dimitrov. La crescita del bulgaro è costante. Pillole di continuità lo scorso anno, specie nella seconda parte di stagione, pesanti conferme nelle prime uscite del 2017. L'assolo a Brisbane - con successo in tre, ai quarti, proprio su Thiem - e a seguire la semifinale in Australia, cinque set di classe e carattere contro un indomito Nadal. Attestati di maturità, per un giocatore con pochi eguali nel circuito, immerso nel limbo tra grandezza e mediocrità. Dimitrov non ha un cammino agevole. Al secondo turno l'esordio con Janowicz, un battitore che toglie ritmo e certezze, poi Troicki, giocatore solido in grado di creare problemi. Thiem, di contro, apre con Basilashvili o Mannarino, prima dell'intreccio probabile con Klizan.

Il tabellone

Il programma odierno

CENTER COURT 12:00 NOON

Q-F (1) Teymuraz Gabashvili VS (8) Daniel Brands

Q-F (3) Maximilian Marterer VS (7) Marko Tepavac

NOT BEFORE 4:00 PM

1ST RD (WC) Dimitar Kuzmanov Alexandar Lazov VS Ariel Behar Andrei Vasilevski

NOT BEFORE 6:00 PM

1ST RD (WC) Alexandar Lazarov VS Radu Albot

COURT 1 12:00 NOON

Q-F (4) Mathias Bourgue VS Filip Krajinovic

Q-F (PR) Cedrik-Marcel Stebe VS Miljan Zekic