ATP Quito, tre azzurri nel tabellone principale

ATP Quito, tre azzurri nel tabellone principali - Source: Scott Barbour/Getty Images AsiaPac

Il torneo in corso di svolgimento a Quito - Ecuador - dei tre ATP di questa settimana è certamente quello meno intrigante. Un cast modesto, che tuttavia non preclude qualche considerazione interessante. Nella polvere sudamericana il tradizionale confronto Spagna - Argentina, ma anche uno spicchio, importante, d'Italia. Sono infatti tre i tennisti azzurri in tabellone, ultimo in ordine di tempo Federico Gaio, bravo ieri a regolare in rimonta il connazionale Cecchinato per regalarsi un posto al sole. Al primo turno, Gaio affronta il brasiliano Joao Souza. Secondo incrocio tra i due, dopo il successo azzurro lo scorso anno nel Challenger di Biella. Gaio si trova nella porzione di tabellone guidata da Ivo Karlovic, prima testa di serie del torneo. Prima di un quarto possibile con il croato deve però superare un altro ostacolo, Zeballos o G.Melzer.

Paolo Lorenzi - fortune alterne in Davis, successo venerdì nel primo singolare con Pella, sconfitta ieri, dopo una maratona condizionata dal maltempo, con Berlocq - è la terza forza del torneo, quindi ha l'opportunità di raggiungere le fasi finali della competizione. Gode di un bye d'esordio, il n.1 italiano, l'avvio è con il qualificato argentino Velotti o con l'australiano Ebden. Più complesso l'incontro di quarti, Dolgopolov è giocatore da prendere con le molle. L'ucraino ha un ampio bagaglio tecnico, talento stordente, spesso però al di sotto delle reali possibilità. Infine, Giannessi. Di fronte un tennista esperto come Falla, già "caldo" dopo due turni di qualificazione. Un match non semplice per l'azzurro. In caso di vittoria, secondo turno di qualità con la seconda testa di serie, Albert Ramos Vinolas.

Il tabellone

Il programma odierno

STADIUM 12:00

1ST RD Gerald Melzer VS (6) Horacio Zeballos

1ST RD Benjamin Becker VS Santiago Giraldo

1ST RD Daniel Gimeno-Traver VS (WC) Janko Tipsarevic

NOT BEFORE 6:30 PM

1ST RD (7) Thiago Monteiro VS (WC) Giovanni Lapentti

1ST RD Ruben Ramirez Hidalgo Albert Ramos-Vinolas VS (4) Guillermo Duran Andres Molteni

COURT 1 1:00 PM

1ST RD (1) Santiago Gonzalez David Marrero VS James Cerretani Philipp Oswald