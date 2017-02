ATP Quito, risultati e programma. Tocca a Giannessi e Gaio - Foto: ATP

Due esclusioni eccellenti a Quito, sede dell'Ecuador Open, torneo 250 ATP. Nella giornata di ieri, fuori due teste di serie, Horacio Zeballos e Thiago Monteiro. L'argentino si arrende - nell'incontro più combattuto di giornata - all'austriaco Gerald Melzer. Decisivo il tie-break del terzo. Il brasiliano, invece, capitola rapidamente, in due parziali, con la wild card di casa Giovanni Lapentti. Prosegue l'avventura di un'altra wild card, il serbo Tipsarevic. Dura infatti cinque giochi la lotta con Gimeno Traver. Sul 41 Tipsarevic, il ritiro dello spagnolo.

Ricco il programma odierno. Due i giocatori italiani in campo. In attesa di Lorenzi - terza forza del torneo e protagonista dal secondo turno - spazio a Giannessi e al qualificato Gaio. Nel terzo match sul campo principale, Giannessi sfida l'esperto Falla, colombiano reduce da un buon percorso di qualificazione. Gaio, sul medesimo rettangolo di gioco, attende invece la notte italiana per duellare con Joao Souza.

Alcuni incontri interessanti. In primis l'incrocio tra Dolgopolov - alterno talento ucraino - e l'americano Rajeev Ram. La partita prende il via dopo l'incontro tra Emilio Gomez e Renzo Olivo. Sul campo n.1, è invece il vessillo argentino a sventolare. Il qualificato Velotti trova Matthew Ebden ed anticipa il derby sudamericano tra Kicker e Andreozzi.

I risultati

[AUT] Gerald Melzer DEFEATS (6) [ARG] Horacio Zeballos 67(4) 63 76(4)

(WC) [ECU] Giovanni Lapentti DEFEATS (7) [BRA] Thiago Monteiro 63 62

[COL] Santiago Giraldo DEFEATS [GER] Benjamin Becker 64 64

(WC) [SRB] Janko Tipsarevic DEFEATS [ESP] Daniel Gimeno-Traver 41 (RET)

Il programma

STADIUM 12:00 PM

1ST RD (WC) Emilio Gomez VS (8) Renzo Olivo

1ST RD (5) Alexandr Dolgopolov VS Rajeev Ram

1ST RD (Q) Alejandro Falla VS Alessandro Giannessi

NOT BEFORE 6:30 PM

1ST RD Hans Podlipnik-Castillo Max Schnur VS (WC) Giovanni Lapentti Nicolas Lapentti

1ST RD Joao Souza VS (Q) Federico Gaio

COURT 1 12:00 PM

1ST RD (Q) Agustin Velotti VS (PR) Matthew Ebden

1ST RD Nicolas Kicker VS Guido Andreozzi

NOT BEFORE 3:30 PM / AFTER SUITABLE REST

1ST RD (WC) Gonzalo Escobar Juan Pablo Paz VS Rajeev Ram Janko Tipsarevic

COURT 2 12:00 PM

1ST RD (Q) Roberto Carballes Baena VS Rogerio Dutra Silva

NOT BEFORE 2:00 PM / AFTER SUITABLE REST

1ST RD Thomaz Bellucci Thiago Monteiro VS Victor Estrella Burgos Renzo Olivo