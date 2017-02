ATP Montpellier - Chardy supera Granollers, Napolitano non approda nel main draw - ATP

Prende quota l'ATP 250 di Montpellier. Ieri la chiusura della fase di qualificazione, l'avvio del tabellone principale. Stefano Napolitano crolla a un passo dal main draw con Julien Benneteau, esperto tennista di casa. Benneteau perde il set d'avvio, ma risale la corrente e con periodico 64 regola l'azzurro. Nel festival transalpino, festeggiano Hemery, De Schepper e Lamasine. Due, invece, le partite di primo turno. Jeremy Chardy regala una soddisfazione al pubblico presente e prevale su Marcel Granollers in tre set. Lo spagnolo domina il secondo parziale e rimette in equilibrio la sfida, prima di cedere 6 giochi a 3 al terzo.

Il programma odierno prevede 5 incontri a livello di singolare. In attesa delle prime 4 teste di serie, spazio a diversi outsider in grado di giocare un ruolo importante nel torneo. Al termine del confronto tra Marchenko e la wild card Halys, il duello tra Bedene e Coric. Incrocio n.3, con il croato avanti 2-0. A Chennai, nel 2016, match combattuto, lungo tre set. Curiosità per ammirare poi Fernando Verdasco. Positivo in avvio di stagione, ma molto remissivo e alterno a Melbourne. Fuori al primo turno lo spagnolo, per mano di Novak Djokovic. L'avversario a Montpellier è Gregoire Barrere, lucky loser francese. Giovane, di qualità, diversi tornei minori per entrare nella stagione corrente.

In serata, la mina vagante Benoit Paire. Paire gioca con il talento russo Khachanov. Terzo turno nel primo Slam di stagione - Thiem a spegnere la corsa del nativo di Avignone - ora nuovo esame a Montpellier. Infine, chiusura con Medvedev e Kamke.

Risultati

ROUND OF 32

[FRA] Jeremy Chardy DEFEATS (7) [ESP] Marcel Granollers 60 36 63

[GER] Dustin Brown DEFEATS [ESP] Guillermo Garcia-Lopez 76(4) 63

2ND ROUND QUALIFYING

(1) [FRA] Julien Benneteau DEFEATS (6) [ITA] Stefano Napolitano 36 64 64

(WC) [FRA] Calvin Hemery DEFEATS (2) [FRA] Vincent Millot 63 64

(3) [FRA] Kenny De Schepper DEFEATS [FRA] Gregoire Barrere 76(2) 62

(8) [FRA] Tristan Lamasine DEFEATS [FRA] Jonathan Eysseric 46 76(4) 63

Il programma

COURT PATRICE DOMINGUEZ 12:00 NOON

1ST RD Illya Marchenko VS (WC) Quentin Halys

NOT BEFORE 2:00 PM

1ST RD Aljaz Bedene VS Borna Coric

1ST RD (8) Fernando Verdasco VS (LL) Gregoire Barrere

NOT BEFORE 7:30 PM

1ST RD Benoit Paire VS Karen Khachanov

1ST RD Daniil Medvedev VS Tobias Kamke