ATP Sofia, risultati e programma

Radu Albot è il primo tennista ad approdare al secondo turno (le prime quattro teste di serie godono di un bye d'esordio). In due set - lotta soprattutto nel primo, soluzione al tie-break - regola il bulgaro Lazarov e raggiunge David Goffin. A Sofia, giornata, ieri, dedicata principalmente all'ultimo turno di qualificazione. Partite ricche di interesse, con la sconfitta della prima testa di serie Gabashvili (il russo rientra da lucky loser). Il nativo di Tbilisi cede a Daniel Brands. Bene, invece, Marterer e Bourgue. A completare il quadretto che approda al tabellone principale, Stebe.

Nel programma odierno spiccano due protagonisti, Gilles Muller e Martin Klizan. Il primo affronta, sul campo principale, in apertura di sessione, il qualificato Bourgue. Un 2017 straordinario per Muller, reduce dal titolo a Sydney. A Melbourne, secondo turno e stop al cospetto di Milos Raonic. Klizan affronta, invece, Kuznetsov sull'uno. Si gioca in serata e il russo conduce 2-1 la rivalità. Nella stagione corrente, a Sydney, affermazione di Kuznetsov. Ritiro di Klizan nel corso del terzo parziale. Per entrambi, Slam amaro. Primo turno fatale, Kuznetsov KO con Nishikori, Klizan con Wawrinka. A un passo dal trionfo lo slovacco, prima della resa 64 al quinto.

Youzhny gioca con il LL Tepavac, Haase incrocia la wild card Kuzmanov. Il belga Darcis - sotto i riflettori dopo il miracolo in Davis - attende Marterer.

Risultati

ROUND OF 32

[MDA] Radu Albot DEFEATS (WC) [BUL] Alexandar Lazarov 76(0) 62

2ND ROUND QUALIFYING

(8) [GER] Daniel Brands DEFEATS (1) [RUS] Teymuraz Gabashvili 64 36 64

(3) [GER] Maximilian Marterer DEFEATS (7) [SRB] Marko Tepavac 764 75

(4) [FRA] Mathias Bourgue DEFEATS [SRB] Filip Krajinovic 767 64

(PR) [GER] Cedrik-Marcel Stebe DEFEATS [SRB] Miljan Zekic 76(4) 60

Il programma

CENTER COURT 12:00 NOON

1ST RD (5) Gilles Muller VS (Q) Mathias Bourgue

1ST RD (LL) Marko Tepavac VS Mikhail Youzhny

1ST RD Robin Haase VS (WC) Dimitar Kuzmanov

NOT BEFORE 6:00 PM

1ST RD (Q) Maximilian Marterer VS Steve Darcis

1ST RD Radu Albot Dudi Sela VS (WC) Tuna Altuna Cem Ilkel

COURT 1 FOLLOWED BY

1ST RD (Q) Cedrik-Marcel Stebe VS (LL) Teymuraz Gabashvili

1ST RD Ken Skupski Neal Skupski VS Wesley Koolhof Matwe Middelkoop

NOT BEFORE 6:00 PM

1ST RD Andrey Kuznetsov VS (8) Martin Klizan

FOLLOWED BY / AFTER SUITABLE REST

1ST RD Robin Haase Philipp Petzschner VS (2) Mate Pavic Alexander Peya