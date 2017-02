Atp Montpellier e Sofia, i risultati di giornata

Fernando Verdasco in azione oggi a Montpellier. Profilo Twitter opensuddefrance

Chiuso il week-end (con appendice fino al lunedì per l'Italia) dedicato alla Coppa Davis, il circuito Atp riapre i battenti con tre tornei in sette giorni. Sono infatti in corso di svolgimento i 250 di Montpellier, Sofia e Quito. Nel sud della Francia e nella capitale bulgara si gioca sul veloce indoor, con i big dei due tabelloni che entreranno in scena a partire dalla giornata di domani.

A Sofia buona la prima per il lussemburghese Gilles Muller, testa di serie numero cinque del seeding, che si sbarazza senza patemi del qualificato francese Bourgue. Avanza al secondo turno un altro veterano come il russo Mikhail Youzhny, vincitore in due set sul lucky loser serbo Tepavac. L'olandese Robin Haase supera invece la wild card di casa Kuzmanov, mentre un altro russo, Teymuraz Gabashvili, si fa eliminare dal tedesco Stebe. In chiusura di programma, si qualificano lo slovacco Martin Klizan, numero otto del tabellone, che sconfigge il russo Andrey Kuznetsov, e il belga Steve Darcis, che supera il qualificato tedesco Marterer. I risultati:

Haase - Kuzmanov (WC) 6-4 6-3

Kuznetsov - Klizan (8) 0-6 6-7(4)

Muller (5) - Bourgue (Q) 6-3 6-2

Tepavac (LL) - Youzhny 6-7(2) 4-6

Stebe (Q) - Gabashvili 2-6 6-0 6-1

Marterer (Q) - Darcis 3-6 6-7(3)

A Montpellier programma aperto dall'ucraino Iilya Marchenko, che fa fuori in due set la wild card di casa Quentin Halys. Non va meglio a un altro transalpino, Gregoire Barrere (lucky loser), sconfitto nettamente dallo spagnolo Fernando Verdasco. Prosegue intanto il periodo difficile del croato Borna Coric, sconfitto al terzo set dal britannico Aljaz Bedene, che al prossimo turno se la vedrà con Alexander Zverev. In sessione serale, in campo Benoit Paire contro Karen Kachanov, e Daniil Medvedev opposto a Tobias Kamke. I risultati:

Marchenko - Halys (WC) 6-4 6-4

Bedene - Coric 7-5 4-6 6-1

Verdasco (8) - Barrere (LL) 6-2 6-1