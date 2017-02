ATP Quito - Fuori Dolgopolov e Giannessi, avanza Gaio

Sul rosso di Quito, alterne fortune per i colori azzurri. Alessandro Giannessi capitola in due set con Alejandro Falla, esperto colombiano proveniente dalle qualificazioni. Federico Gaio - dopo i due successi per approdare al tabellone principale - si ripete invece al primo turno con Joao Souza. Match complesso, in costante equilibrio. La soluzione al tramonto del terzo, Gaio si aggiudica il parziale decisivo per 7 giochi a 5. Al secondo turno, il tennista italiano attende ora Gerald Melzer, prima di un ipotetico quarto con la prima testa di serie del torneo, Ivo Karlovic.

Non mancano le sorprese. Alexandr Dolgopolov - talento ucraino, quinta forza qui in Ecuador - parte bene, ma alla distanza cede all'americano Rajeev Ram. Renzo Olivo - in rimonta - piega la wild card di casa Emilio Gomez, mentre Roberto Carballes Baena travolge il brasiliano Dutra Silva. Infine, Matthew Ebden respinge l'argentino Velotti, mentre Kicker regola in tre Andreozzi.

Oggi, ad aprire il programma, l'ultimo incontro di primo turno tra Martin ed Estrella Burgos. Spazio poi alla seconda tornata, con diverse teste di serie in campo. Olivo trova Giraldo, più interessante l'incrocio tra Tipsarevic e Bellucci. Il brasiliano conduce 2-1 la rivalità, l'ultimo match tra i due risale però al 2012. In serata, Lapentti - Carballes Baena e Falla - Ramos Vinolas.

Programma

ROUND OF 32

[USA] Rajeev Ram DEFEATS (5) [UKR] Alexandr Dolgopolov 36 76(4) 63

(8) [ARG] Renzo Olivo DEFEATS (WC) [ECU] Emilio Gomez 57 62 76(5)

(Q) [ESP] Roberto Carballes Baena DEFEATS [BRA] Rogerio Dutra Silva 63 61

(PR) [AUS] Matthew Ebden DEFEATS (Q) [ARG] Agustin Velotti 26 64 63

(Q) [COL] Alejandro Falla DEFEATS [ITA] Alessandro Giannessi 64 63

(Q) [ITA] Federico Gaio DEFEATS [BRA] Joao Souza 57 64 75

[ARG] Nicolas Kicker DEFEATS [ARG] Guido Andreozzi 46 63 64

Risultati

STADIUM 12:00 PM

1ST RD Andrej Martin VS Victor Estrella Burgos

2ND RD Santiago Giraldo VS (8) Renzo Olivo

2ND RD (4) Thomaz Bellucci VS (WC) Janko Tipsarevic

NOT BEFORE 5:30 PM

2ND RD (WC) Giovanni Lapentti VS (Q) Roberto Carballes Baena

2ND RD (Q) Alejandro Falla VS (2) Albert Ramos-Vinolas