ATP Montpellier, esordio per Marin Cilic - Source: Quinn Rooney/Getty Images AsiaPac

Nel mercoledì di Francia, Marin Cilic è la principale attrazione. Dopo il bye d'esordio, il croato affronta al secondo turno Dustin Brown. Nel 250 di Montpellier, il potente Cilic cerca risposte a un alterno avvio. KO all'esordio a Chennai, inizio titubante a Melbourne, prima del crollo inatteso con Daniel Evans. Qui parte da favorito e Brown può essere un banco di prova interessante. Tennista imprevedibile, di talento, se in giornata in grado di creare grattacapi a Cilic. Il match del croato è in programma in seconda serata, in precedenza Mischa Zverev, reduce dai quarti nel primo Slam di stagione, con le affermazioni su Isner e soprattutto Murray. Zverev affronta De Schepper, bravo a regolare Barrere e a conquistarsi così il tabellone principale.

Sul campo Patrice Dominguez, tre incontri nel pomeriggio. Dopo il derby di Francia tra Hemery e Herbert, spazio ai veterani Benneteau e Feliciano Lopez. Incontro n.11 tra i due, con Benneteau avanti per 6 a 4. L'ultimo incrocio lo scorso anno, a Los Cabos, con assolo del tennista transalpino. Al termine del confronto, ancora vessillo d'oltralpe, con Mathieu ad affilare le armi per respingere il lucky loser Millot. Sul Campo n.1, invece, la partita tra Lamasine e Jaziri.

Ancora in attesa gli altri protagonisti, domani, infatti, spazio a Tsonga, A.Zverev e Richard Gasquet.

Il programma

COURT PATRICE DOMINGUEZ 12:00 NOON

1ST RD (Q) Calvin Hemery VS Pierre-Hugues Herbert

NOT BEFORE 2:00 PM

1ST RD (Q) Julien Benneteau VS (5) WC Feliciano Lopez

1ST RD Paul-Henri Mathieu VS (LL) Vincent Millot

NOT BEFORE 7:00 PM

1ST RD (Q) Kenny De Schepper VS (6) Mischa Zverev

2ND RD (1) Marin Cilic VS Dustin Brown

COURT 1 12:00 NOON

1ST RD (Q) Tristan Lamasine VS Malek Jaziri