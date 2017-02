ATP Sofia, Seppi e Goffin al primo esame bulgaro - Source: Cameron Spencer/Getty Images AsiaPac

Pezzi da novanta sul veloce di Sofia. David Goffin - dopo la rinuncia al week-end di Davis - torna in campo per il secondo turno del 250 bulgaro. Il folletto di Rocourt attende Radu Albot, reduce da un buon primo turno con Lazarov. Goffin ha alle spalle il quarto di finale di Melbourne e guida, qui, la parte bassa del tabellone.

Andreas Seppi difende, invece, i colori italiani. Sul campo n.1 - prevalentemente dedicato quest'oggi agli incontri di doppio - il tennista di Bolzano duella con Dzumhur. Da valutare il recupero di Seppi, nei giorni scorsi impegnato - con la divisa azzurra - nella difficile trasferta a Buenos Aires. Un solo incontro per Andreas, nella giornata di venerdì, ma di certo una campagna probante. Tra Seppi e Dzumhur non esiste alcun precedente.

Ad aprire il programma, Basilashvili e Mannarino, mentre Troicki gioca con la wild card Cem Ilkel. In serata, Bautista Agut - quarta testa di serie - affronta il qualificato Stebe, al quarto impegno a Sofia. Due partite di qualificazione, poi un primo turno positivo con Gabashvili. Tra Bautista e Stebe esiste un precedente a livello futures. In un torneo spagnolo, netto successo, 64 60, di Bautista.

Il programma

CENTER COURT 12:00 NOON

1ST RD Nikoloz Basilashvili VS Adrian Mannarino

1ST RD (WC) Cem Ilkel VS (9) Viktor Troicki

1ST RD (PR) Jerzy Janowicz VS Dudi Sela

NOT BEFORE 6:00 PM

2ND RD Radu Albot VS (2) David Goffin

2ND RD (Q) Cedrik-Marcel Stebe VS (4) Roberto Bautista Agut

COURT 1 12:00 NOON

1ST RD (4) Marcin Matkowski Aisam-Ul-Haq Qureshi VS Marius Fyrstenberg Martin Klizan

NOT BEFORE 1:30 PM

1ST RD Marco Chiudinelli VS (Q) Daniel Brands

1ST RD Mikhail Elgin Andrey Kuznetsov VS (3) Dominic Inglot Florin Mergea

FOLLOWED BY / AFTER SUITABLE REST

1ST RD Viktor Troicki Nenad Zimonjic VS Johan Brunstrom Andreas Siljestrom

1ST RD Damir Dzumhur VS Andreas Seppi