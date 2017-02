ATP Quito - Lorenzi e Gaio protagonisti

Source: Harold Cunningham/Getty Images Europe

Nessuna sorpresa sulla terra di Quito. Avanzano le tre teste di serie in campo. Albert Ramos Vinolas - attore principale della parte bassa - si impone in due sull'esperto Falla - fatale a Giannessi - mentre Renzo Olivo piega in tre il colombiano Giraldo. Equilibrio assoluto tra Bellucci e Tipsarevic, presente qui grazie a una wild card. Il tie-break, per due volte, spezza la contesa ed è il brasiliano a sorridere.

La giornata odierna prevede due italiani in campo. Paolo Lorenzi si trasferisce da Buenos Aires a Quito, dall'Argentina all'Ecuador. Dopo il doppio impegno di Davis - con alterne fortune - il numero uno italiano rientra nel circuito ATP da protagonista. Lorenzi è infatti la terza testa di serie del torneo e affronta al secondo turno Matthew Ebden, reduce dall'affermazione con Velotti. Esiste un precedente tra i due a livello Challenger. In Turchia, nel 2015, vittoria 75 76 per Paolino a Eskisehir. Più difficile il compito di Federico Gaio. Gaio può giocare senza alcuna pressione dopo l'ottimo percorso di qualificazione - W al secondo turno con Cecchinato - e il sigillo con Joao Souza, ma l'occasione è ghiotta per conquistare i quarti in un 250 interessante. L'avversario odierno è Gerald Melzer, austriaco di buona esperienza e discreto bagaglio. Anche tra Melzer e Gaio è presente un intreccio ormai lontano. Nel 2011, sempre a livello Challenger, sfida a Karshi, con corsa vincente di Melzer, 63 76.

In serata, completa il programma la prima testa di serie del tabellone. Ivo Karlovic - terzo turno a Melbourne e maggior propensione per altre superfici - gioca con un altro veterano, Victor Estrella Burgos, perfetto ieri, nell'unico incontro di primo turno, a regolare Martin in rimonta.

Risultati

ROUND OF 16

(2) [ESP] Albert Ramos-Vinolas DEFEATS (Q) [COL] Alejandro Falla 62 75

(4) [BRA] Thomaz Bellucci DEFEATS (WC) [SRB] Janko Tipsarevic 76(8) 76(2)

(8) [ARG] Renzo Olivo DEFEATS [COL] Santiago Giraldo 76(3) 26 63

(Q) [ESP] Roberto Carballes Baena DEFEATS (WC) [ECU] Giovanni Lapentti 63 64

ROUND OF 32

[DOM] Victor Estrella Burgos DEFEATS [SVK] Andrej Martin 36 62 64

Programma

STADIUM 12:00 PM

2ND RD (PR) Matthew Ebden VS (3) Paolo Lorenzi

2ND RD Rajeev Ram VS Nicolas Kicker

2ND RD (Q) Federico Gaio VS Gerald Melzer

NOT BEFORE 6:30 PM

2ND RD (1) Ivo Karlovic VS Victor Estrella Burgos