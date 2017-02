ATP Montpellier - Fuori Cilic, oggi in campo A.Zverev, Gasquet e Tsonga - Source: Alexander Scheuber/Bongarts

La sconfitta prematura di Marin Cilic - a conferma delle attuali difficoltà del croato - altera il naturale svolgimento del torneo francese. Dustin Brown sorprende il colosso di Medjugorje e la parte alta del tabellone si apre ora a più soluzioni. Nella giornata odierna, spazio agli altri protagonisti attesi, con Richard Gasquet - tramortito dal talento di Dimitrov a Melbourne - atteso dall'impegno con il tunisino Jaziri, bravo a rientrare, con Lamasine, dopo un primo set di pessima fattura. L'incrocio più interessante oppone Benoit Paire e Feliciano Lopez. L'atipico spagnolo - serve and volley e ottima confidenza con il veloce - può rappresentare minaccia reale per il transalpino. Nel 2010 l'unico confronto tra i due, cinque set tirati, con l'urlo di Feliciano al tramonto. Chi vince approda ai quarti e pesca Brown, ghiotta opportunità per raggiungere le fasi finali della competizione.

Ad aprire la giornata A.Zverev. Il talento teutonico deve ritrovare il giusto assetto dopo il week-end negativo con la divisa della rappresentativa tedesca. Il crollo con il Belgio di Darcis pone qualche interrogativo, Zverev deve confermare le sensazioni d'Australia, rispolverare la sua migliore versione. L'avvio con Bedene non pare proibitivo, ma il britannico, dopo l'ottima affermazione con Coric, può infilarsi nelle eventuali incertezze del rivale. Per Tsonga, seconda testa di serie, derby di Francia. Sulla strada di Jo, Pierre Hugues Herbert. In archivio, la partita a Melbourne del 2016. Tre set, equilibrio assoluto e W Tsonga. Completa il pacchetto del campo principale Fernando Verdasco. Lo spagnolo gioca con Daniil Medvedev.

Sull'uno, invece, due partite in agenda. Chardy duella con Mathieu nel secondo match a tinte francesi. Settimo appuntamento tra i due, con Chardy in vantaggio 4-2. Lo scorso anno, a Doha, 62 64 Chardy. Infine, Marchenko chiede strada al qualificato De Schepper.

Il programma

COURT PATRICE DOMINGUEZ 12:00 NOON

2ND RD Aljaz Bedene VS (4) WC Alexander Zverev

NOT BEFORE 2:00 PM

2ND RD (3) Richard Gasquet VS Malek Jaziri

2ND RD Benoit Paire VS (5) WC Feliciano Lopez

NOT BEFORE 7:00 PM

2ND RD Pierre-Hugues Herbert VS (2) Jo-Wilfried Tsonga

2ND RD (8) Fernando Verdasco VS Daniil Medvedev

COURT 1 12:00 NOON

2ND RD Jeremy Chardy VS Paul-Henri Mathieu

NOT BEFORE 2:00 PM

2ND RD Illya Marchenko VS (Q) Kenny De Schepper