ATP Sofia, scocca l'ora di Thiem e Dimitrov. Seppi gioca con Darcis - Source: Cameron Spencer/Getty Images AsiaPac

Scocca l'ora di Dominic Thiem e Grigor Dimitrov. Sul veloce di Sofia, spazio agli artisti della racchetta. L'austriaco - quarto turno nel primo slam di stagione e resa al cospetto di Goffin - deve compiere l'ultimo salto di qualità per avvicinare l'élite della racchetta maschile. Il processo evolutivo - tecnico e mentale - è ancora in divenire e Sofia può rappresentare tappa importante per fiducia e autostima. Thiem gioca con Basilashvili e parte ovviamente con i favori del pronostico. Il georgiano vanta l'ottima apertura con Mananrino.

Di maggior qualità l'ingresso nel torneo di Dimitrov. Il bulgaro - aldilà dell'attuale gerarchia - è il principale candidato al titolo, in virtù dell'ottimo rendimento recente. L'avversario odierno è ostico, Janowicz ha infatti braccio potente e colpi risolutivi. Servizio e chiusura, un bagaglio limitato ma utile per restare in partita. Il conto dei precedenti recita una vittoria per parte.

Un alfiere italiano in campo. Andreas Seppi - ieri W in tre set con Dzumhur - affronta Darcis, eroe di Davis. I due si ritrovano per la seconda volta in stagione. In Australia, affermazione in quattro set per l'azzurro, di ritorno da un lungo e faticoso viaggio a Buenos Aires. Al Parque Sarmiento, 3-2 Italia, con Fognini a firmare la vittoria nel primo turno del World Group. In caso di successo con Darcis, quarto nobile per Andreas, Goffin spettatore interessato.

Ad inaugurare la giornata, Muller e Youzhny. Il lussemburghese - quinta testa di serie - approda con un carico di motivazioni a Sofia. Prima della corsa a Melbourne, il titolo a Sydney. Con Youzhny, bilancio favorevole. 3-2, striscia aperta di tre successi, le ultime due conferme sull'erba del Queen's e di Nottingham.

Il programma

CENTER COURT 12:00 NOON

2ND RD (5) Gilles Muller VS Mikhail Youzhny

2ND RD Robin Haase VS (9) Viktor Troicki

2ND RD (1) Dominic Thiem VS Nikoloz Basilashvili

NOT BEFORE 6:00 PM

2ND RD (3) Grigor Dimitrov VS (PR) Jerzy Janowicz

COURT 1 12:00 NOON

2ND RD (Q) Daniel Brands VS (8) Martin Klizan

2ND RD Steve Darcis VS Andreas Seppi