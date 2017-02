ATP Montpellier, il programma dei quarti

Giornata dedicata ai quarti di finale sul veloce di Francia. Nella tornata di ieri, nessuna scossa, la conferma di un ordine stabilito. Dopo la prematura uscita di Cilic, il passaggio del turno per Gasquet, Tsonga e A.Zverev. Quest'oggi, per i tre, altro interessante banco di prova. Richard Gasquet affronta in apertura il connazionale De Schepper. Un buon avvio per il nativo di Beziers contro il tunisino Jaziri. Più lungo il cammino di De Schepper, tra fase di qualificazione e tabellone principale. Due i precedenti, entrambi favorevoli a Gasquet, nel 2015, all'Estoril e a Wimbledon.

In serata, invece, Tsonga sfida Medvedev. Si tratta del primo confronto tra i due. Il russo approda ai quarti dopo il periodico 63 rifilato a Verdasco, con l'intenzione quindi di sorprendere il più quotato avversario. Dopo la buona campagna a Melbourne - resa ai quarti - Tsonga punta dichiaratamente al titolo. Conforta la tesi l'abbrivio dominante con Herbert. Più ostico il compito del talentino Zverev. Il tedesco - qui dopo il week-end di Davis, grazie a una wild card - attende Chardy, bravo a ieri a confermare la superiorità su un altro francese, Mathieu. Nel 2015, a Kuala Lumpur, l'unico intreccio tra i due, con successo transalpino in rimonta. Zverev, ieri alterno con Bedene, deve prestare attenzione.

Completa il programma il match tra Brown e Paire, forse il più interessante dell'intero pacchetto. Giocatori diversi, ma di indubbio talento. Paire appare centrato, solido, puntuale. Con Feliciano Lopez, corsa senza macchia. Brown raggiunge invece il padrone di casa dopo l'assolo con Cilic, biglietto da visita di qualità. I due scontri in archivio non offrono alcun appiglio, altra superficie, in un tempo lontano. Favorito Paire, ma occhio alle sorprese.

Il programma

QF (3) Richard Gasquet VS (Q) Kenny De Schepper

QF Dustin Brown VS Benoit Paire

NOT BEFORE 7:00 PM

QF Daniil Medvedev VS (2) Jo-Wilfried Tsonga

NOT BEFORE 8:30 PM

QF Jeremy Chardy VS (4) WC Alexander Zverev