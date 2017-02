ATP Sofia, il programma dei quarti: Dimitrov - Troicki, Goffin trova Darcis

Fuori Dominic Thiem, prima testa di serie. Ribaltone a Sofia, la parte alta offre a diversi protagonisti opportunità di successo. Basilashvili, georgiano artefice dell'impresa, fiuta il colpaccio e sfida, con rinnovato ottimismo, Martin Klizan per un posto in semifinale. Un passo avanti, almeno ai nastri di partenza, lo slovacco, ma l'entusiasmo può sovvertire il pronostico. Chi vince la battaglia odierna, incrocia Dimitrov o Troicki. Ieri qualche sofferenza per il bulgaro. Il braccio armato di Janowicz ad alterare le certezze maturate nel primo scorcio di stagione. Un set sotto, con evidenti difficoltà ad arginare la potenza altrui. Poi il graduale ritorno, squillo al terzo e quarti, oggi contro Troicki, altro avversario temibile. 2-2 il conto dei precedenti, con Troicki in striscia aperta da due partite. Lo scorso anno, affermazioni a Sydney e al Roland Garros.

Nella parte bassa, invece, è David Goffin il principale tennista presente. Scontro con il connazionale Darcis, reduce dal miracolo di Davis e dalle vittorie qui con Marterer e soprattutto Seppi. Un Goffin non sempre accorto, preciso, ieri, in difficoltà con Albot. Tra Goffin e Darcis, due partite in archivio, nessuna però in tornei di primo livello. Bilancio in equilibrio. Completa il programma odierno, il match tra Muller e Bautista, sulla carta il più incerto. Settimo passaggio tra i due, 4-2 per lo spagnolo. Un anno fa, su questo stesso campo, 76 64 Bautista, in grado di imporsi anche a Rio. Muller vive però una seconda giovinezza. Titolo a Sydney, ieri perfetta esibizione con Youzhny, difficile identificare un favorito.

Il programma

CENTER COURT 12:00 NOON

QF (5) Gilles Muller VS (4) Roberto Bautista Agut

QF Steve Darcis VS (2) David Goffin

NOT BEFORE 3:00 PM

SF Mikhail Elgin Andrey Kuznetsov VS (2) Mate Pavic Alexander Peya

NOT BEFORE 6:00 PM

QF (3) Grigor Dimitrov VS (9) Viktor Troicki

QF Nikoloz Basilashvili VS (8) Martin Klizan