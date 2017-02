ATP Quito, Lorenzi e Gaio a caccia della semifinale

Lampi d'azzurro a Quito. Due tennisti italiani protagonisti sul rosso dell'Ecuador. Paolo Lorenzi conferma il pronostico e batte - con doppio 64 - Ebden. Federico Gaio muove invece i suoi primi passi ad alto livello e, dopo Joao Souza, regola anche Gerald Melzer. Quarta vittoria al terzo in altrettante partite, tra fase di qualificazione e tabellone principale.

Nella giornata di ieri, da segnalare l'affermazione di Victor Estrella Burgos. Tre tie-break - oltre due ore e dieci di gioco - capitola Ivo Karlovic, primo giocatore del torneo.

Ad aprire il programma, oggi, il derby spagnolo. Il qualificato Roberto Carballes Baena gioca con Albert Ramos Vinolas. Per Ramos, un solido esordio con Falla, dopo il bye al primo turno. Si tratta del quinto incontro tra i due, con Ramos avanti 3-1. La terra come denominatore comune, lo scorso anno, a Bastad, 76 63 per il nativo di Barcellona.

Lorenzi duella con Ram. Unico incrocio nel 2015 a Vienna, sorriso azzurro al terzo. Ram raggiunge i quarti con rinnovata fiducia, grazie a due prestazioni di ottima fattura con Dolgopolov e Kicker, Lorenzi appare però più solido e la superficie depone a favore dell'alfiere italiano. Bellucci - 76 76 a Tipsarevic nella giornata di mercoledì - attende Olivo, mentre in serata tocca a Gaio, come detto opposto a Estrella Burgos e non a Karlovic.

I risultati

[DOM] Victor Estrella Burgos DEFEATS (1) [CRO] Ivo Karlovic 67(7) 76(5) 76(8)

(3) [ITA] Paolo Lorenzi DEFEATS (PR) [AUS] Matthew Ebden 64 64

(Q) [ITA] Federico Gaio DEFEATS [AUT] Gerald Melzer 67(4) 63 76(2)

[USA] Rajeev Ram DEFEATS [ARG] Nicolas Kicker 76(5) 63

Il programma

STADIUM 12:00 PM

QF (Q) Roberto Carballes Baena VS (2) Albert Ramos-Vinolas

QF Rajeev Ram VS (3) Paolo Lorenzi

QF (4) Thomaz Bellucci VS (8) Renzo Olivo

NOT BEFORE 6:30 PM

QF Victor Estrella Burgos VS (Q) Federico Gaio