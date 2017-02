Atp Montpellier, Gasquet vince e trova Paire. A Sofia ok Goffin e Dimitrov

Grigor Dimitrov. Fonte: Twitter

Tempo di quarti di finale nei tornei Atp 250 di Montpellier e Sofia. Giornata favorevole agli idoli di casa, sia nel Sud della Francia che nella capitale bulgara.

A Montpellier avanza infatti Richard Gasquet. La testa di serie numero tre del seeding, oltre che campione uscente si è sbarazzato in tre set del connazionale Kenny De Schepper, proveniente dalle qualificazioni e protagonista di un gran torneo dopo aver eliminato all'esordio il tedesco Mischa Zverev. Due ore e un quarto di battaglia hanno decretato la sofferta vittoria di Gasquet, che domani disputerà un altro derby, contro Benoit Paire, avanti praticamente senza giocare: il suo avversario, il giamaicano naturalizzato tedesco Dustin Brown, si è infatti ritirato per un problema fisico in apertura di primo set. Tre i precedenti tra Gasquet e Paire, tutti favorevoli al più esperto dei due transalpini: l'ultimo risale a Key Biscayne 2016, mentre il primo è dato 2013, in una finale proprio sul veloce indoor Montpellier. In sessione serale in campo anche Jo-Wilfried Tsonga, opposto al russo Daniil Medvevev, e Alexander Zverev, testato da un altro giocatore di casa, Jeremy Chardy. I risultati:

Brown - Paire 0-1 ritiro

Gasquet (3) - De Schepper (Q) 6-2 5-7 6-4

A Sofia vince in scioltezza David Goffin, che si aggiudica il derby tutto belga con Steve Darcis, al quale concede la miseria di quattro giochi in poco meno di un'ora e un quarto di tennis. In semifinale la testa di serie numero due del seeding bulgaro, affronterà il solido spagnolo Roberto Bautista Agut (2-0 i precedenti in favore del valenciano), che ha disinnescato il lussemburghese Gilles Muller con lo score di 7-5 7-6. Bene anche Grigor Dimitrov, che va di fretta e convince contro il serbo Viktor Troicki, veleggiando così verso una semifinale in cui sarà opposto al vincente dell'ultimo quarto ancora da disputarsi, quello tra il georgiano Basilashvili e lo slovacco Klizan. I risultati:

Dimitrov (3) - Troicki (9) 6-3 6-3

Muller (5) - Bautista Agut (4) 5-7 6-7(5)

Darcis - Goffin (2) 1-6 3-6