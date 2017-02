ATP - Semifinali a Montpellier e Sofia, il programma

Il circuito ATP regala un sabato ricco ed interessante. Tempo di semifinali a Montpellier e Sofia, tra sorprese e conferme. Sul veloce di Francia, l'"intruso" A.Zverev prova a sorprendere i tre alfieri di casa. Il programma prende il via alle 14.30, con la prima partita a chiaro stampo transalpino. Richard Gasquet incrocia la racchetta con Benoit Paire. Il conto dei precedenti sorride a Gasquet. Tre a zero, in archivio anche la finale qui a Montpellier nel 2013, 62 63 il finale. L'incontro più recente a Miami lo scorso anno, 63 60. Una supremazia, quindi, testimoniata dai numeri. Eppure il match odierno si presenta aperto a più soluzioni, perché Paire - in campo pochi minuti con Brown, prima del ritiro di quest'ultimo - ha i colpi per mettere in difficoltà il talento di Beziers. A seguire, il match tra Tsonga e A.Zverev. Nel 2016, a Shanghai, corsa di rimonta di Tsonga, 75 al terzo. Un cammino senza macchia per il tennista francese, più incerto per Zverev. Due partite risolte al terzo, con Bedene e Chardy, un rendimento alterno. Interessante seguire l'evolversi della contesa.

Il programma

COURT PATRICE DOMINGUEZ 2:30 PM

SF Benoit Paire VS (3) Richard Gasquet

NOT BEFORE 4:30 PM

SF (4) WC Alexander Zverev VS (2) Jo-Wilfried Tsonga

A Sofia, la principale attrazione è Grigor Dimitrov. Una sola sconfitta, nell'anno corrente, per il bulgaro. La semifinale, intensa, a Melbourne con Nadal come unica "macchia" in una stagione fin qui da primo della classe. Dopo il periodico 63 rifilato a Troicki, Dimitrov trova oggi l'inatteso Basilashvili. Il georgiano vive una settimana magica. Avvio con Mannarino, secondo turno con Thiem, poi il ritorno, prepotente, con Klizan, dopo lo 06 d'apertura. Senza alcuna pressione, Basilashvili prova a fermare nel tardo pomeriggio la marcia di Dimitrov.

In precedenza, Bautista Agut contende a Goffin l'accesso in finale. Ruolino immacolato per lo spagnolo con il belga. Tre partite, tre vittorie, l'ultima all'US Open del 2015, con ritiro di Goffin nel corso del quarto parziale. Test importante ieri con il solido Muller, per Bautista, un semplice allenamento, per Goffin, con il connazionale Darcis. 61 63. Favorito Goffin, ma Bautista può provarci.

Il programma

CENTER COURT 1:00 PM

SF (4) Roberto Bautista Agut VS (2) David Goffin

NOT BEFORE 5:00 PM

SF Nikoloz Basilashvili VS (3) Grigor Dimitrov