Atp Rotterdam, Feliciano Lopez eliminato da Herbert

Pierre-Hugues Herbert oggi a Rotterdam. Fonte: ABNAMRTOWTT (Twitter)

Ha preso il via oggi il torneo Atp 500 di Rotterdam, evento che si disputa sul veloce indoor della nota città olandese. Tabellone principale arricchito dalla presenza di diversi big, da Marin Cilic a Dominic Thiem, da Alexander Zverev a David Goffin, da Grigor Dimitrov a Richard Gasquet, da Tomas Berdych a Lucas Pouille.

I primi match disputatisi nel pomeriggio odierno hanno già riservato qualche sorpresa. E' stato infatti eliminato lo spagnolo Feliciano Lopez, k.o. in due set e altrettanti tie-break contro il qualificato francese Pierre-Hugues Herbert. Lopez conferma così il suo precario stato di forma (male anche a Montpellier, la settimana scorsa), mentre il doppista Herbert avanza al secondo turno, dove incontrerà un altro qualificato. Si tratta del russo Evgeny Donskoy, numero 132 del ranking Atp, che ha sconfitto il catalano Marcel Granollers con un duplice 6-4. Qualificato al turno successivo l'olandese Robin Haase, a cui gli organizzatori di Rotterdam hanno concesso una wild card, che si è sbarazzato in due parziali combattuti dell'esperto tedesco Florian Mayer. Con questo successo Haase si è garantito il palcoscenico del secondo turno, in cui se la vedrà con il vincitore della sfida tra David Goffin, fresco finalista a Sofia e numero tre del tabellone, e il russo Andrey Kuznetsov. In sessione serale, a partire dalle 19.30, in campo il ceco Tomas Berdych contro il romeno Marius Copil. A seguire, incontro tra l'uzbeko Denis Istomin e il britannico Aljaz Bedene. I risultati:

Haase (WC) - F. Mayer 7-5 7-6(3)

Donskoy (Q) - Granollers 6-4 6-4

Lopez - Herbert (Q) 6-7(5) 6-7(5)

Domani il programma prevede l'esordio nel torneo di Lucas Pouille, opposto a Philipp Kohlschreiber, e quello di Marin Cilic, impegnato contro Benoit Paire, semifinalista a Montpellier. Molto interessante anche la sfida tra Jo-Wilfried Tsonga e il giovane greco Stefanos Tsitsipas.