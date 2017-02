ATP Buenos Aires - Fognini, Lorenzi e Giannessi in campo - Source: Lintao Zhang/Getty Images AsiaPac

Sono ben tre i tennisti italiani impegnati quest'oggi sulla terra di Buenos Aires. A Fognini e Lorenzi - presenti nel tabellone principale - si aggiunge Giannessi, bravo ieri a superare il secondo turno di qualificazione con Lajovic. Fognini, dopo l'impresa in Davis, proprio qui a Buenos Aires, gioca con Tommy Robredo sul campo Guillermo Vilas. Robredo è al tramonto di carriera e cerca sulla prediletta superficie gli ultimi battiti di tennis. 4-4, rivalità in equilibrio all'alba della sfida odierna. Nel 2014, su questo stesso campo, 63 al terzo per l'azzurro.

Lorenzi - reduce dalla sfortunata finale di Quito con Estrella Burgos - entra invece nella competizione con Gerald Melzer. Un'incollatura di vantaggio per il miglior tennista italiano (3-2). Lo scorso anno, nella semifinale di Kitzbuhel, doppio tie-break tricolore e match di grande intensità. Giannessi, come detto, approda nel main draw dopo due incontri di qualificazione e trova Rogerio Dutra Silva, come Giannessi costretto a un'ulteriore fatica. Ieri, per il brasiliano, perentorio 62 62 al connazionale Joao Souza.

Sul campo n.2, interessante incrocio tra l'ucraino Dolgopolov e la wild card Tipsarevic, mentre, per quel che riguarda le teste di serie, fari su Ramos Vinolas e Joao Sousa. Lo spagnolo trova Guido Pella - partita di difficile lettura, senza un favorito designato - mentre il portoghese duella con l'argentino Zeballos.

Il programma (Italia +4)

COURT GUILLERMO VILAS 1:55 PM

1ST RD (WC) Carlos Berlocq VS (Q) Jozef Kovalik

1ST RD (5) Albert Ramos-Vinolas VS Guido Pella

NOT BEFORE 6:45 PM

1ST RD (PR) Tommy Robredo VS (7) Fabio Fognini

1ST RD Diego Schwartzman VS Facundo Bagnis

ESTADIO 2 1:45 PM

1ST RD Alexandr Dolgopolov VS (WC) Janko Tipsarevic

1ST RD (Q) Guido Andreozzi VS Renzo Olivo

1ST RD (8) Paolo Lorenzi VS Gerald Melzer

1ST RD Horacio Zeballos VS (6) Joao Sousa

ESTADIO 3 1:45 PM

1ST RD (Q) Rogerio Dutra Silva VS (Q) Alessandro Giannessi

1ST RD (SE) Victor Estrella Burgos VS Thiago Monteiro