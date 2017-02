ATP Buenos Aires - Fognini cede a Robredo, Giannessi di carattere. Oggi tocca a Lorenzi

Fortune alterne per i colori azzurri sul rosso di Buenos Aires. A sorpresa, Fabio Fognini cede in due set al navigato Robredo. Fognini non riesce a gestire i turni di servizio, va in evidente difficoltà sulla seconda e concede la battuta quattro volte nell'arco dei due set. Bravo Robredo ad acuire le mancanze del tennista italiano. A risollevare il tricolore ci pensa così Alessandro Giannessi. Perde il parziale d'apertura agli sgoccioli, con Dutra Silva, ma è caparbio nel conquistare il prolungamento del secondo, evitando quindi la caduta. Al terzo è urrah azzurro, terza vittoria - dopo le due di qualificazione - a Buenos Aires per Giannessi.

Ad aprire il programma odierno, Albert Ramos Vinolas, costretto ieri a una maratona dall'argentino Guido Pella. Altro esame sudamericano per lo spagnolo, Ramos affronta la wild card Leonardo Mayer. Delbonis - assente in Davis con l'Italia - gioca con Joao Sousa, mentre Giannessi torna immediatamente sul rettangolo per sfidare Carreno Busta, quarta forza del torneo. Quattro precedenti - tutti a livello Challenger - e quattro vittorie per il tennista spagnolo. Nella notte italiana, tocca poi a Kei Nishikori. Il nipponico ri-appare dopo la sconfitta in Australia con Federer ed è il favorito per la conquista del titolo. Primo test con Schwartzman.

Paolo Lorenzi debutta invece sul 2, di fronte Gerald Melzer. Doppio impegno per Paolo, impegnato anche in doppio con Stephane Robert. Sempre in doppio, spazio anche a Bolelli - Fognini, i due duellano con la coppia di casa Andreozzi - Kicker. Sul 3, per completare la panoramica sugli incontri di singolare, il campione di Quito, Estrella Burgos, gioca con Thiago Monteiro.

Il programma - Italia +4

COURT GUILLERMO VILAS 1:55 PM

2ND RD (5) Albert Ramos-Vinolas VS (WC) Leonardo Mayer

NOT BEFORE 3:30 PM

2ND RD Federico Delbonis VS (6) Joao Sousa

NOT BEFORE 6:45 PM

2ND RD (Q) Alessandro Giannessi VS (4) Pablo Carreno Busta

NOT BEFORE 9:00 PM

2ND RD (1) Kei Nishikori VS Diego Schwartzman

ESTADIO 2 1:45 PM

1ST RD (8) Paolo Lorenzi VS Gerald Melzer

1ST RD (WC) Guido Andreozzi Nicolas Kicker VS (PR) Simone Bolelli Fabio Fognini

FOLLOWED BY

1ST RD Paolo Lorenzi Stephane Robert VS (PR) Tommy Robredo Andre Sa

FOLLOWED BY

1ST RD Federico Delbonis Maximo Gonzalez VS Hans Podlipnik-Castillo Albert Ramos-Vinolas

FOLLOWED BY

1ST RD (1) Juan Sebastian Cabal Robert Farah VS Gastao Elias Joao Sousa

ESTADIO 3 1:45 PM

1ST RD (SE) Victor Estrella Burgos VS Thiago Monteiro

1ST RD Marcus Daniell Marcelo Demoliner VS (3) Santiago Gonzalez David Marrero

1ST RD (4) Julio Peralta Horacio Zeballos VS Nicholas Monroe Artem Sitak

I risultati di ieri

(5) [ESP] Albert Ramos-Vinolas DEFEATS [ARG] Guido Pella 67(8) 64 76(6)

(6) [POR] Joao Sousa DEFEATS [ARG] Horacio Zeballos 62 76(4)

(PR) [ESP] Tommy Robredo DEFEATS (7) [ITA] Fabio Fognini 64 63

(Q) [ARG] Guido Andreozzi DEFEATS [ARG] Renzo Olivo 26 64 64

(WC) [ARG] Carlos Berlocq DEFEATS (Q) [SVK] Jozef Kovalik 64 64

[UKR] Alexandr Dolgopolov DEFEATS (WC) [SRB] Janko Tipsarevic 63 63

(Q) [ITA] Alessandro Giannessi DEFEATS (Q) [BRA] Rogerio Dutra Silva 57 76(6) 64

[ARG] Diego Schwartzman DEFEATS [ARG] Facundo Bagnis 61 64