ATP - Rotterdam e Memphis, il programma: in Olanda spicca A.Zverev - Thiem

Rotterdam - Parata di stelle in Olanda. La giornata odierna propone un programma estremamente interessante, fin dalle prime battute. David Goffin - finalista a Sofia - riparte da Rotterdam ed entra nel torneo con il russo Kuznetsov. Due confronti in archivio, favorevoli al belga, ma lontani nel tempo. A seguire, Richard Gasquet affronta Troicki. Bilancio in equilibrio, due vittorie per parte, l'ultimo match, nel 2013, proprio su questi campi, W Gasquet in due set.

Una sola sconfitta, in questo 2017, per Grigor Dimitrov. Unico passo falso la semifinale Slam con Nadal, la scorsa settimana il titolo sul campo amico di Sofia. Il bulgaro punta a rinsaldare la striscia positiva, attenzione però a Mischa Zverev, non nuovo a sorprese (vedi Murray a Melbourne). In serata, il clou. A.Zverev - fresco di assolo a Montpellier - incrocia Dominic Thiem. L'austriaco conduce 3-1, ma a Beijing, nel 2016, vittoria in rimonta del teutonico. Per momento e stato di forma, Zverev parte un passo avanti.

Memphis - In campo, per il secondo turno, la seconda e la terza testa di serie. John Isner - fuori prematuramente a Melbourne per mano di M.Zverev - gioca all'esordio con Nishioka, mentre Sam Querrey fronteggia il connazionale Harrison. Un unico precedente, nel 2012 ad Auckland, favorevole ad Harrison. Il nativo di Shreveport approda a Memphis in fiducia, dopo il successo nel Challenger di Dallas in finale su Fritz.

Rotterdam - Il programma

CENTRE COURT 11:00 AM

1ST RD Andrey Kuznetsov VS (3) David Goffin

1ST RD Viktor Troicki VS Richard Gasquet

1ST RD (5) Grigor Dimitrov VS Mischa Zverev

NOT BEFORE 7:30 PM

1ST RD Alexander Zverev VS (2) Dominic Thiem

2ND RD Gilles Muller VS (6) Jo-Wilfried Tsonga

COURT 1 11:00 AM

2ND RD (Q) Evgeny Donskoy VS (Q) Pierre-Hugues Herbert

2ND RD Martin Klizan VS Philipp Kohlschreiber

Memphis - Il programma (Italia +7)

STADIUM COURT 1:30 PM

1ST RD (4) Guillermo Garcia-Lopez Leander Paes VS Brian Baker Nikola Mektic

NOT BEFORE 3:00 PM

1ST RD Mikhail Kukushkin VS Dustin Brown

2ND RD Donald Young VS (WC) Reilly Opelka

NOT BEFORE 7:30 PM

2ND RD Yoshihito Nishioka VS (2) John Isner

2ND RD Ryan Harrison VS (3) Sam Querrey

GRANDSTAND COURT 1:30 PM

1ST RD Purav Raja Divij Sharan VS Jonathan Erlich Scott Lipsky

1ST RD Nikoloz Basilashvili VS Jordan Thompson

2ND RD (7) Steve Darcis VS Damir Dzumhur