Atp Rotterdam, Dimitrov soffre ma passa. Bene Gasquet e Goffin

Grigor Dimitrov. Fonte: Twitter

Giornata di grande tennis quella odierna a Rotterdam, dove è in corso di svolgimento un Atp 500 con tanti partecipanti di prestigio. Sul veloce indoor della città olandese hanno debuttato in sessione diurna alcune tra le teste di serie più attese del seeding, come Grigor Dimitrov e David Goffin.

Il primo a scendere in campo sul centrale di Rotterdam è stato il belga David Goffin, che ha travolto il russo Andrey Kuznetsov con un perentorio 6-3 6-2. Match dall'andamento simile anche quello che ha visto impegnato il finalista di Montpellier, il francese Richard Gasquet, che ha confermato il suo ottimo stato di forma superando un cliente scomodo (soprattutto per un match di primo turno) come il serbo Viktor Troicki. Domani sedicesimo atto della sfida contro Tomas Berdych (il ceco conduce 8-7 nei precedenti). Ha faticato più delle altre teste di serie invece Grigor Dimitrov, costretto al terzo set da Mischa Zverev, fresco di quarti di finale agli Australian Open. Il bulgaro, reduce a sua volta dalla vittoria nel torneo di casa di Sofia, si è fatto sfuggire al tie-break il primo set, per poi rimontare nei successivi parziali, per un incontro durato quasi due ore di gioco. Curiosamente, al prossimo turno Dimitrov affronterà Denis Istomin, già battuto a Melbourne poche settimane fa.

Tra gli altri risultati, da segnalare il passaggio ai quarti di finale di Pierre-Hugues Herbert e Martin Klizan. Il doppista francese ha infatti regolato in due set il russo Evgeny Donskoy, altro qualificato, mentre lo slovacco, vincitore a Rotterdam lo scorso anno, si è imposto in rimonta sul tedesco Philipp Kohlschreiber, al primo turno giustiziere di Lucas Pouille. In sessione serale, ecco l'attesissimo incontro di primo turnotra Alexander Zverev (trionfatore domenica a Montpellier) e Dominic Thiem, mentre a seguire Jo-Wilfried Tsonga sarà impegnato con il lussemburghese Gilles Muller. I risultati:

Troicki - Gasquet 4-6 2-6

Klizan - Kohlschreiber 6-7(5) 6-4 6-1

Dimitrov (5) - M. Zverev 6-7(4) 6-2 6-4

Kuznetsov - Goffin (3) 3-6 2-6

Donskoy (Q) - Herbert (Q) 2-6 6-7(4)