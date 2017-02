ATP Buenos Aires - Nishikori si impone in tre, fuori Giannessi e Lorenzi

Si estingue, a Buenos Aires, la pattuglia azzurra. Paolo Lorenzi cede all'esordio a G.Melzer. Periodico 63, con Lorenzi che non riesce a difendere con costrutto la battuta e paga forse il recente tour de force. Saluta anche Alessandro Giannessi. La reazione di carattere nel secondo set non basta. Il tennista italiano trascina al terzo Carreno Busta, ma si arrende poi 6 giochi a 4. Resta comunque un'esperienza positiva, con due successi in fase di qualificazione e l'approdo poi al secondo turno dopo la vittoria con Dutra Silva.

Avvio alterno per Kei Nishikori. Il primo giocatore del torneo parte contratto e al tramonto cede il primo parziale al padrone di casa Schwartzman. La scossa accende Nishikori, perfetto nel controllare poi la partita. 62 62 ed esame superato. L'incontro di maggior equilibrio si chiude in netto anticipo. Ramos Vinolas e Leonardo Mayer si scambiano cortesie al tie-break, ma nelle fasi iniziali del terzo set il sudamericano annuncia la resa per problemi fisici. J.Sousa prevale su Delbonis, mentre Estrella Burgos - reduce dal titolo a Quito - crolla con Thiago Monteiro.

Nella giornata odierna, due giocatori da seguire con attenzione. Cuevas - testa di serie n.2 - affronta il temibile Dolgopolov. 1-1 il conto dei precedenti, nel 2014 incrocio qui a Buenos Aires, affermazione 76 al terzo per l'ucraino. Nel tardo pomeriggio, invece, David Ferrer trova la wild card Berlocq. Due confronti in archivio, un successo per parte. Ultima fermata a Bastad, nel 2014. 63 63 Berlocq.

Risultati

ROUND OF 16

(1) [JPN] Kei Nishikori DEFEATS [ARG] Diego Schwartzman 57 62 62

(4) [ESP] Pablo Carreno Busta DEFEATS (Q) [ITA] Alessandro Giannessi 61 46 64

(5) [ESP] Albert Ramos-Vinolas DEFEATS (WC) [ARG] Leonardo Mayer 67(4) 76(3) 10 (RET)

(6) [POR] Joao Sousa DEFEATS [ARG] Federico Delbonis 75 63

ROUND OF 32

[AUT] Gerald Melzer DEFEATS (8) [ITA] Paolo Lorenzi 63 63

[BRA] Thiago Monteiro DEFEATS (SE) [DOM] Victor Estrella Burgos 62 61

Programma

COURT GUILLERMO VILAS 1:55 PM

2ND RD Alexandr Dolgopolov VS (2) Pablo Cuevas

2ND RD Gerald Melzer VS (Q) Guido Andreozzi

NOT BEFORE 6:45 PM

2ND RD (3) David Ferrer VS (WC) Carlos Berlocq

NOT BEFORE 9:00 PM

2ND RD Thiago Monteiro VS (PR) Tommy Robredo