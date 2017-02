ATP - Rotterdam e Memphis, il programma di giovedì

ATP - Rotterdam e Memphis il programma del giovedì - Foto: ATP

Rotterdam - Sul veloce d'Olanda, in campo le prime quattro teste di serie. Ad aprire il programma, il confronto tra Berdych e Gasquet. Rivalità di lunga data, il ceco guida 8-7 all'alba della sfida odierna. Berdych è in striscia aperta, vanta infatti due successi nel 2016 - tra Miami e Shenzhen - ma deve prestare attenzione a un Gasquet in palla, reduce dalla finale di Montpellier. Più agevole, sulla carta, l'impegno di Cilic. Il croato - in ripresa, come testimonia la vittoria su Paire all'esordio - attende il connazionale Coric, più pronto su altre superfici. Goffin trova invece la wild card Haase, secondo incontro nel 2017 tra i due, dopo l'affermazione a Doha del folletto belga.

In serata, Dimitrov e Thiem. Il bulgaro attende il LL Istomin. In Australia, nel primo slam di stagione, W in quattro per Dimitrov, dopo un avvio incerto. Dominic Thiem fronteggia invece Gilles Simon. Ieri, per l'austriaco, successo importante, in rimonta, su A.Zverev. Un attestato significativo nella rincorsa all'élite della racchetta. Con Simon, altro incrocio non semplice. 63 al terzo Thiem a Metz, nel 2016. Nel conto complessivo, con Simon, Thiem guida 3-2, ma regna l'equilibrio.

Memphis - A Memphis, due teste di serie in campo. Steve Johnson gioca con il connazionale Smyczek. Record negativo per Johnson, sotto 1-3 con il 29enne di Milwaukee, i due però non si affrontano dal 2014. Ivo Karlovic sfida invece Basilashvili, semifinalista a Sofia e pronto a fare uno sgarbo alla prima forza del torneo.

Rotterdam - Il programma

CENTRE COURT 11:00 AM

2ND RD (4) Tomas Berdych VS Richard Gasquet

2ND RD (1) Marin Cilic VS Borna Coric

2ND RD (WC) Robin Haase VS (3) David Goffin

NOT BEFORE 7:30 PM

2ND RD (5) Grigor Dimitrov VS (LL) Denis Istomin

2ND RD Gilles Simon VS (2) Dominic Thiem

Memphis - Il programma (Italia +7)

STADIUM COURT 3:00 PM

2ND RD (4) Steve Johnson VS (Q) Tim Smyczek

2ND RD (1) Ivo Karlovic VS Nikoloz Basilashvili

NOT BEFORE 7:30 PM

2ND RD (Q) Matthew Ebden VS Taylor Fritz

GRANDSTAND COURT 3:00 PM

2ND RD Mikhail Kukushkin VS (Q) Darian King