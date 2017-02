ATP Rotterdam, il programma: spicca Dimitrov - Goffin

Foto: ATP

Il torneo in corso di svolgimento a Rotterdam è certamente quello di maggior qualità per quel che concerne la settimana corrente. Il programma odierno - spazio ai quarti di finale - offre diversi spunti d'interesse e propone profili di prima fascia. Tomas Berdych - perfetto nel liquidare Gasquet - affronta Martin Klizan in apertura di giornata. Bilancio assolutamente favorevole al ceco, avanti 4-0 nei precedenti. I due tornano a sfidarsi dopo quasi 3 anni. Ultimo appuntamento a Beijing nel 2014.

Al termine dell'incontro, spazio a Cilic e Tsonga. Incrocio n.9, con il croato in vantaggio 5-3. Cilic è in striscia aperta da quattro partite con il francese. Stagione non semplice per la prima testa di serie, diverse sconfitte nel 2017, qui le prime risposte, con la doppia affermazione in tre set su Paire e Coric. Tsonga è un ottimo banco di prova.

Il clou è senza dubbio Dimitrov - Goffin. In Australia, esibizione regale del talento bulgaro, a Sofia, in finale, la conferma di un'evidente superiorità. 5 set a 0 nel complesso. Allargando la visuale, Dimitrov è al momento imbattuto con il belga, 6 vittorie in altrettante partite. Nel turno precedente, qualche sofferenza nel set iniziale con Istomin, poi il controllo assoluto delle operazioni. Discorso diverso per Goffin, preda, a lungo, del tennis di Haase. Voglia di rivalsa, occasione di riscatto, David medita lo scacco.

Completa il quadro Dominic Thiem. Percorso probante, due avversari di spessore per valutare la tenuta dell'austriaco. A.Zverev in apertura, Simon alla seconda fermata. Con Herbet, Thiem è ovviamente favorito e può quindi confermare la sua forza. Semifinale alle porte.

Il programma

NOT BEFORE 12:30 PM

QF (4) Tomas Berdych VS Martin Klizan

QF (1) Marin Cilic VS (6) Jo-Wilfried Tsonga

NOT BEFORE 7:30 PM

QF (5) Grigor Dimitrov VS (3) David Goffin

QF (Q) Pierre-Hugues Herbert VS (2) Dominic Thiem