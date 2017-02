ATP Rotterdam, il programma delle semifinali - Foto: ATP

L'uscita di scena di Grigor Dimitrov e Dominic Thiem rimescola le carte sul veloce di Rotterdam. David Goffin mette in scacco l'elegante bulgaro, coglie il calo, naturale, di Dimitrov e vendica, parzialmente, la doppia sconfitta di Melbourne e Sofia. Thiem incappa invece in una giornata negativa e cade nella rete del talento francese Herbert. Il programma odierno prevede le due semifinali, ennesimo capitolo della rivalità tra Tsonga e Berdych e inedito incrocio tra Herbert e Goffin.

Berdych e Tsonga si affrontano per la tredicesima volta, la supremazia del ceco è netta. Berdych conduce 9-3 e ha dalla sua le ultime due sfide. A Doha, nella stagione corrente, 75 63 per Tomas. Esiste anche un precedente qui a Rotterdam, in realtà mancato. Ritiro di Berdych prima del match di quarti del 2011. Per il ceco, un percorso senza macchia, convincente affermazione su Gasquet, prima del periodico 63 a Klizan. Esame di altro tenore per Tsonga, di fronte ieri alla prima testa di serie del torneo. Due tie-break per regolare Cilic e conquistare il pass per la semi.

Come detto, nessun incontro in archivio tra Goffin ed Herbert. Il successo con Dimitrov innalza la candidatura del folletto belga. Goffin è favorito ovviamente con Herbert, in virtù di superiore consistenza e completezza. Di contro, il francese, reduce dall'exploit con Thiem, può giocare con braccio sciolto e infilarsi nelle eventuali aperture del rivale. Per Herbert, un lungo percorso a Rotterdam. Due incontri per conquistare il tabellone principale, poi un insidioso primo turno con Feliciano Lopez, prima dei sigilli con Donskoy e Thiem.

Il programma

NOT BEFORE 3:00 PM

SF (6) Jo-Wilfried Tsonga VS (4) Tomas Berdych

NOT BEFORE 7:30 PM

SF (3) David Goffin VS (Q) Pierre-Hugues Herbert