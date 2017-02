Atp Rotterdam, Tsonga si sbarazza di Berdych ed è in finale

Jo-Wilfried Tsonga a Rotterdam. Fonte: Twitter.

E' Jo-Wilfried Tsonga il primo finalista dell'Atp 500 di Rotterdam, torneo che si disputa sul veloce indoor olandese. Il giocatore francese, testa di serie numero sei del seeding, ha infatti superato in due set il ceco Tomas Berdych. 6-3 6-4 lo score in favore di Tsonga, che chiude la pratica in meno di un'ora e un quarto di tennis, contro un Berdych che non fa valere precedenti e ranking (numero quattro del tabellone). In finale il transalpino attende il vincente del match tra il connazionale Pierre-Hugues Herbert e il belga David Goffin.

Tsonga parte subito forte al servizio, mostrando una buona attitudine al gioco di volo e prendendo per primo in mano le redini dello scambio. Molto diversa la mobilità tra lui e Berdych, con il ceco più lento e macchinoso nella ricerca della palla. Nel quarto game, Berdych deve subito salvare palle break, cavandosela alla grande nei pressi della rete e chiudendo il suo turno di battuta con un gran rovescio che trova l'incrocio delle righe. Ma l'allungo del francese è solo rimandato: Tsonga strappa infatti la battuta a zero al rivale sul 2-3, grazie a un passante di rovescio su palla corta mal eseguita da Berdych, e conferma poi il break salendo 5-2. Il primo set si decide dunque nel nono gioco: il ceco trova immediatamente una risposta vincente di rovescio, ma lo schema servizio e dritto consente a Tsonga di chiudere il parziale per 6-3. Berdych annulla una prima palla break nel gioco d'apertura del secondo set, ma capitola sulla seconda, spedendo in corridoio un dritto non impossibile. Il francese ne approfitta, vola 3-1 e tiene senza difficoltà i suoi turni di servizio, a differenza dell'avversario, costretto ai vantaggio nel quinto game. Berdych riesce comunque a rimanere in scia, ma non ha mai un'occasione per operare il controbreak, e anzi si arrende nel decimo gioco, vinto a zero da Tsonga, che approda così alla ventiquattresima finale Atp della sua carriera (12-11 il bilancio tra vittorie e sconfitte).

Tsonga (6) - Berdych (4) 6-3 6-4