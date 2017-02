ATP - Rio e Delray Beach, il programma di martedì

ATP - Rio e Delreay Beach, il programma di martedì - Source: Buda Mendes/Getty Images South America

Kei Nishikori, Dominic Thiem e Fabio Fognini, osservati speciali sul rosso di Rio. Il nipponico - fermato in finale a Buenos Aires da Dolgopolov - apre con Bellucci, specialista brasiliano. Semifinale a Quito a confermare la buona attitudine sulla superficie, 1-1 il conto con Kei al momento. L'austriaco approda invece in Sudamerica dopo la parentesi veloce a Rotterdam. Sconfitta inattesa ai quarti con Herbert. Sulla terra, Thiem può esplorare con maggior costrutto il suo tennis, Tipsarevic - al via grazie a una wild card - non sembra poter impensierirlo. Per Fognini, infine, immediata occasione di rivincita. Fabio ritrova Robredo, dopo il KO, pesante, in Argentina. Al tramonto di carriera, lo spagnolo resta giocatore temibile, serve un Fognini in palla per spegnere un regolarista come Robredo.

Sul campo n.1, lo stesso di Fognini, attenzione anche a Dolgopolov, fresco come detto di titolo a Buenos Aires. Incrocio di qualità con Ferrer, ben dodici partite in archivio tra i due, con l'ucraino avanti 9-3. Nel 2014, a Rio, semifinale tra i due, periodico 64 in favore di Dolgopolov.

Paolo Lorenzi si muove sul 5 e deve domare un ostacolo non da poco. Delbonis può alterare il tennis di Lorenzi e creare non pochi problemi. Lo scorso anno, su questi campi, solo tre giochi per l'azzurro, un chiaro segnale della consistenza dell'argentino.

Delray Beach - Non è da meno il cast presente a Delray Beach. Fari su Del Potro. Il fuoriclasse di Tandil, dopo un finale infuocato di 2016, entra nella stagione corrente per abbracciare con continuità l'élite della racchetta. Avvio con il sudafricano Anderson, qualche anno fa un classico del panorama ATP. Cinque confronti, cinque successi per Delpo, l'ultimo risale però al 2013.

Sul campo principale, dopo Albot - Sock, ritorno in scena per Milos Raonic. Il colosso canadese gioca con il qualificato Tim Smyczek. Un solo incontro in archivio, all'US Open del 2015, con assolo di Raonic. Ivo Karlovic trova Donald Young. Remake della finale del 2015, 63 63 per Ivo.

Rio Open - Programma (Italia +4)

QUADRA CENTRAL 4:30 PM

1ST RD Thiago Monteiro VS Gastao Elias

NOT BEFORE 7:00 PM

1ST RD (1) Kei Nishikori VS Thomaz Bellucci

1ST RD (WC) Janko Tipsarevic VS (2) Dominic Thiem

QUADRA 1 4:30 PM

1ST RD (PR) Tommy Robredo VS Fabio Fognini

FOLLOWED BY

1ST RD (4) Pablo Carreno Busta VS (WC) Joao Souza

1ST RD Alexandr Dolgopolov VS (6) David Ferrer

QUADRA 2 FOLLOWED BY

1ST RD (5) Albert Ramos-Vinolas VS Stephane Robert

1ST RD Carlos Berlocq VS Horacio Zeballos

QUADRA 5 FOLLOWED BY

1ST RD (7) Paolo Lorenzi VS Federico Delbonis

1ST RD Guido Pella VS Gerald Melzer

Delray Beach - Programma (Italia +6)

STADIUM 11:00 AM

1ST RD Radu Albot VS (3) Jack Sock

NOT BEFORE 12:30 PM

1ST RD (1) Milos Raonic VS (Q) Tim Smyczek

NOT BEFORE 2:30 PM

1ST RD Donald Young VS (2) Ivo Karlovic

NOT BEFORE 6:00 PM

1ST RD Nikoloz Basilashvili VS (PR) Tommy Haas

NOT BEFORE 8:00 PM

1ST RD Kevin Anderson VS (7) Juan Martin del Potro

COURT 1 11:00 AM

1ST RD Dustin Brown VS Guillermo Garcia-Lopez

1ST RD (6) Bernard Tomic VS (Q) Steve Darcis

1ST RD (5) Steve Johnson VS (WC) Stefan Kozlov

COURT 4 11:00 AM

1ST RD Konstantin Kravchuk VS Damir Dzumhur

1ST RD Santiago Giraldo VS Borna Coric

1ST RD Jared Donaldson VS Mikhail Kukushkin