Atp Marsiglia, i risultati della seconda giornata: avanti Gasquet, Zverev già fuori

Richard Gasquet. Open13Provence/Twitter

Seconda giornata di tennis a Marsiglia, dove in corso di svolgimento un torneo Atp 250 che ha come superficie il veloce indoor. Sul tappeto del Sud della Francia è stato un pomeriggio negativo per i giocatori di casa, riscattatisi nella sessione serale, grazie a Nicolas Mahut e Richard Gasquet.

Sul campo centrale è stato infatti subito eliminato Jeremy Chardy, battuto a sorpresa dal tedesco Jan-Lennard Struff. K.o. anche Paul-Henri Mathieu, sconfitto in rimonta dallo sloveno naturalizzato britannico Aljaz Bedene. Unico a salvarsi, l'esperto Julien Benneteau, che ha superato il giovane canadese Denis Shapovalov in una vera e propria sfida generazionale. Sul campo numero uno vittoria per i due ucraini impegnati oggi a Marsiglia, vale a dire Iilya Marchenko, che si è sbarazzato in due set del russo Evgeny Rublev, e Sergiy Stakhovsky, vincitore un po' a sorpresa sul ceco Jiry Vesely. Avanza al secondo turno anche lo slovacco Norbert Gombos, che ha rifilato un doppio 6-1 a un altro qualificato russo, Evegeny Donskoy. Decisamente più interessanti gli incontri della sessione serale, che hanno visto protagonisti Richard Gasquet, testa di serie numero sei del seeding, e Alexander Zverev, numero cinque. Gasquet ha piegato in tre set l'olandese Robin Haase, mentre il giovane Sascha è stato sorpreso da Nicolas Mahut, che ha avuto la meglio grazie a due tie-break vinti con lo score di sette punti a cinque. I risultati:

Stakhovsky (Q) - Vesely 6-2 6-4

Haase - Gasquet (6) 7-6(5) 3-6 2-6

Bedene - Mathieu 3-6 6-1 6-4

Chardy - Struff 3-6 5-7

Zverev (5) - Mahut 6-7(5) 6-7(5)

Gombos (Q) - Donskoy (Q) 6-1 6-1

Benneteau (WC) - Shapovalov (WC) 7-5 6-4

Rublev (Q) - Marchenko 1-6 6-7(6)

Domani esordio nel torneo per il campione uscente, l'australiano Nick Kyrgios, e per Lucas Pouille, alla ricerca di un minimo di continuità in un inizio di stagione davvero difficile.