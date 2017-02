ATP Rio - Fognini avanza, Lorenzi cede a Delbonis. Bellucci ferma Nishikori

ATP Rio - Fognini avanza, Lorenzi cede a Delbonis - Foto: ATP

Alterni risultati, per il tennis italiano, sul rosso di Rio. Paolo Lorenzi incassa la seconda sconfitta consecutiva e, dopo lo stop a Buenos Aires, esce al primo turno anche in Brasile. A fermare la corsa dell'azzurro, il solido Delbonis, perfetto nel cancellare l'ottimo abbrivio di Lorenzi. Il n.1 italiano conquista il set d'apertura, ma cede alla distanza al sudamericano. Può invece sorridere Fabio Fognini. Coglie l'occasione di riscatto e batte Robredo, vendicando così la battuta d'arresto nel recente confronto. Un Fognini perfettamente centrato, in grado di dominare fin dalle prime battute l'incontro e di contenere, nel secondo, il parziale ritorno spagnolo. Al secondo turno, impegno sulla carta favorevole a Fognini. Oggi gioca con Albert Ramos Vinolas, quinta testa di serie, reduce dalla netta affermazione su Robert. 9-1 il conto dei precedenti, 5-0 per Fabio sulla terra. Lo scorso anno, però, a Vienna, assolo Ramos.

Sorprendente, invece, la resa di Nishikori. Dopo il KO in finale a Buenos Aires, il nipponico cede in due set a Bellucci, col punteggio di 63 64. Avanza Thiem, pronto a replicare alla wild card Tipsarevic. L'austriaco, dopo il buon approccio con il rosso, diventa ora il possibile favorito del torneo. Lajovic l'avversario odierno.

Si conferma ad ottimo livello Dolgopolov. Dopo il titolo di settimana scorsa, doma il regolarista Ferrer. Periodico 64. Da segnalare anche la W di Estrella Burgos, in tabellone da lucky loser e in grado di sbarazzarsi dell'argentino Guido Pella. 62 75. Zeballos si aggiudica il derby con Berlocq - 62 63 - mentre Carreno Busta travolge Joao Souza, 63 62.

Ad aprire il programma, oggi, un altro confronto in salsa argentina. Delbonis trova Schwartzman, in un remake dell'incontro giocato su questi campi nel 2015. Ritiro di Schwartzman nel corso del terzo, dopo due tie-break, nell'occasione. Delbonis guida 3-1, ma Schwartzman ha dalla sua la sfida dello scorso anno ad Istanbul.

Risultati

ROUND OF 32

[BRA] Thomaz Bellucci DEFEATS (1) [JPN] Kei Nishikori 64 63

(2) [AUT] Dominic Thiem DEFEATS (WC) [SRB] Janko Tipsarevic 64 75

(4) [ESP] Pablo Carreno Busta DEFEATS (WC) [BRA] Joao Souza 63 62

(5) [ESP] Albert Ramos-Vinolas DEFEATS [FRA] Stephane Robert 62 60

[UKR] Alexandr Dolgopolov DEFEATS (6) [ESP] David Ferrer 64 64

[ARG] Federico Delbonis DEFEATS (7) [ITA] Paolo Lorenzi 46 61 64

(LL) [DOM] Victor Estrella Burgos DEFEATS [ARG] Guido Pella 62 75

[ITA] Fabio Fognini DEFEATS (PR) [ESP] Tommy Robredo 62 64

[BRA] Thiago Monteiro DEFEATS [POR] Gastao Elias 26 76(4) 64

[ARG] Horacio Zeballos DEFEATS [ARG] Carlos Berlocq 62 63

Programma

QUADRA CENTRAL 4:30 PM

2ND RD Federico Delbonis VS Diego Schwartzman

NOT BEFORE 7:00 PM

2ND RD (5) Albert Ramos-Vinolas VS Fabio Fognini

2ND RD Dusan Lajovic VS (2) Dominic Thiem

QUADRA 2 4:30 PM

2ND RD (Q) Nicolas Kicker VS (Q) Arthur De Greef