ATP - Marsiglia e Delray Beach, il programma di mercoledì - Foto: ATP

Non solo Rio. La settimana corrente propone, a livello ATP, anche i tornei di Marsiglia e Delray Beach, entrambi sul veloce. In Francia, sono diversi i tennisti di casa protagonisti nella giornata odierna. Benoit Paire - semifinalista a Montpellier, ma fuori al primo turno a Rotterdam (con Cilic) - apre il programma con l'insidioso Medvedev. Gilles Simon affronta invece il veterano Benneteau per l'undicesima volta in carriera. 6-4 Simon, lo scorso anno a Parigi affermazione in tre. Tra i due esiste anche un precedente qui a Marsiglia. Quarti nel 2009, 62 64 Gilles. Richard Gasquet incrocia il russo Youzhny. Confronto di talento, bilancio in perfetto equilibrio, 5-5. L'ultimo confronto risale al 2013, per entrambi qualche difficoltà all'esordio. Buona stagione, fin qui, per Gasquet, finalista a Montpellier.

In serata, la terza testa di serie, Nick Kyrgios, scende in campo con Jaziri. Un passato favorevole per Kyrgios, nel 2017 in scena solo a Melbourne e nella tappa di Davis. Marsiglia può essere il giusto trampolino. Completa il pacchetto Pouille, fuori subito sia nel primo Slam dell'anno che a Rotterdam (KO con Kohlschreiber). Sfida Bedene, match con qualche insidia.

Delray Beach - A Delray Beach, tocca invece a Garcia Lopez e Sock introdurre la giornata. L'americano, terza forza del torneo, parte favorito, anche in virtù di una superficie che penalizza parzialmente il tennis dello spagnolo. Steve Johnson deve vendicare, qui, la sconfitta a Memphis con Kukushkin e duella con Nishioka.

L'incontro più atteso è quello tra Raonic e Coric. Dopo la resa ai quarti con Nadal a Melbourne, il colosso canadese - successo con Smyczek all'esordio - punta a ritrovare automatismi e fiducia. Coric - sul veloce - non sembra in grado di spaventare Raonic.

Sull'uno, una sola partita a livello di singolare. Edmund "pesca" Lu.

Delray Beach - Programma

NOT BEFORE 12:30 PM

2ND RD Guillermo Garcia-Lopez VS (3) Jack Sock

NOT BEFORE 2:30 PM

2ND RD (5) Steve Johnson VS Yoshihito Nishioka

NOT BEFORE 6:00 PM

2ND RD (1) Milos Raonic VS Borna Coric

COURT 1 NOT BEFORE 3:00 PM

2ND RD Yen-Hsun Lu VS (8) Kyle Edmund

Marsiglia - Programma

COURT CENTRAL 12:00 PM

1ST RD Daniil Medvedev VS (8) Benoit Paire

NOT BEFORE 14:00

2ND RD (7) Gilles Simon VS (WC) Julien Benneteau

2ND RD Mikhail Youzhny VS (6) Richard Gasquet

NOT BEFORE 19:00

2ND RD Malek Jaziri VS (3) Nick Kyrgios

2ND RD (4) Lucas Pouille VS Aljaz Bedene