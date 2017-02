Atp Marsiglia, Simon e Gasquet già ai quarti. Eliminato Paire, bene Kyrgios e Pouille

Richard Gasquet. Fonte: Twitter

I primi due giocatori a qualificarsi per i quarti di finale dell'Atp 250 di Marsiglia sono gli idoli di casa Richard Gasquet e Gilles Simon, rispettivamente teste di serie numero sei e sette del seeding. Sul veloce indoor della città francese, si sono svolti infatti nel pomeriggio tre incontri, uno di primo turno e due di secondo.

All'esordio è stato subito eliminato un altro transalpino, Benoit Paire, numero otto del tabellone marsigliese, sconfitto in una sfida all'ultimo respiro dal russo Daniil Medvedev. Medvedev, ventuno anni e numero sessantaquattro del ranking Atp, l'ha spuntata infatti in rimonta in tre set, aggiudicandosi il tie-break decisivo per sette punti a quattro, garantendosi un secondo turno non impossibile contro il tedesco Struff. In tre parziali è giunta anche la vittoria di Gilles Simon, che ha dovuto faticare per superare l'esperto connazionale Julien Benneteau, titolare di una wild card, che ieri aveva sconfitto in uno scontro generazionale il diciassettenne canadese Denis Shapovalov. Ai quarti Simon affronterà il vincente dell'ottavo di domani tra Jo-Wilfried Tsonga e Iilya Marchenko. Ha sofferto invece solo per un set Richard Gasquet, impegnato contro il russo Mikhail Youzhny, piegato con il punteggio di 7-5 6-2. Gasquet attende ora di conoscere l'esito dell'incontro che andrà in scena domani, tra Gael Monfils e Sergiy Stakhovsky. In sessione serale nessun problema per l'australiano Nick Kyrgios, detentore del titolo, che ha sconfitto in due set il tunisino Malek Jaziri. Buon esordio anche per Lucas Pouille, testa di serie numero quattro, che ha battuto lo sloveno naturalizzato britannico Aljaz Bedene con un doppio 7-5. I risultati:

Youzhny - Gasquet (6) 5-7 2-6

Pouille (4) - Bedene 7-5 7-5

Medvedev - Paire (8) 5-7 7-5 7-6(4)

Jaziri - Kyrgios (3) 4-6 2-6

Simon (7) - Benneteau (WC) 6-2 2-6 6-3