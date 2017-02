ATP Rio - Thiem non sbaglia, Fognini KO - Foto: ATP

Si ferma al secondo turno l'avventura di Fabio Fognini sulla terra di Rio. Dopo il convincente successo con Robredo, l'azzurro cede in due rapidi set ad Albert Ramos Vinolas. Fognini è costantemente in affanno, specie al servizio e sulla seconda, e non riesce ad uscire dalla ragnatela spagnola. Concede, nell'arco dell'incontro, cinque volte la battuta e capitola così 62 63. Avanza, invece, Dominic Thiem. L'austriaco domina il parziale d'apertura con Lajovic ed è bravo ad evitare nel secondo pericolose insidie. 62 75 il finale. Kicker batte De Greef, mentre il derby argentino premia Schwartzman. 64 76 su Delbonis.

Nella giornata odierna si completa il secondo turno. Quattro incontri di singolare in programma, tre sul campo principale, uno sul campo numero uno. Apre l'interessante confronto tra Zeballos e Dolgopolov. Il sudamericano ha dalla sua i due precedenti match - vittorie piuttosto nette - ma l'ucraino è in ottima forma e arriva alla sfida dopo il titolo a Buenos Aires e la conferma qui con Ferrer. La wild card Ruud - al primo torneo su terra, in precedenza challenger a Budapest - attende il qualificato Carballes Baena, bel primo turno con J.Sousa, mentre Bellucci sfida Monteiro. Dopo l'affermazione con Nishikori, Bellucci si candida per un posto al sole a Rio.

Completa il quadro, sull'uno, il duello tra Carreno Busta - quarta forza del torneo - e Estrella Burgos. Percorso di qualificazione e ripescaggio da LL per Estrella, poi un esordio nel main draw con i fiocchi con Pella. Carreno Busta parte favorito, ma la partita è aperta a più soluzioni.

Risultati

ROUND OF 16

(2) [AUT] Dominic Thiem DEFEATS [SRB] Dusan Lajovic 62 75

(5) [ESP] Albert Ramos-Vinolas DEFEATS [ITA] Fabio Fognini 62 63

(Q) [ARG] Nicolas Kicker DEFEATS (Q) [BEL] Arthur De Greef 63 63

[ARG] Diego Schwartzman DEFEATS [ARG] Federico Delbonis 64 76(1)

Programma

QUADRA GUGA KUERTEN 4:30 PM

2ND RD Horacio Zeballos VS Alexandr Dolgopolov

NOT BEFORE 7:00 PM

2ND RD (WC) Casper Ruud VS (Q) Roberto Carballes Baena

2ND RD Thomaz Bellucci VS Thiago Monteiro

QUADRA 1 4:30 PM

2ND RD (4) Pablo Carreno Busta VS (LL) Victor Estrella Burgos