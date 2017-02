ATP - Marsiglia e Delray Beach, il programma di giovedì - Foto: ATP

Marsiglia accoglie, nella giornata odierna, le prime due teste di serie. Con Simon e Gasquet già ai quarti, tocca a Tsonga e Monfils rafforzare la pattuglia di casa. Monfils, al primo torneo post Australian Open, attende il qualificato Stakhovsky, fatale al nostro Fabbiano e puntuale al primo turno con il potente Vesely. Tsonga, invece, gioca poco prima con Marchenko. Tra i due esiste un unico precedente, proprio a Marsiglia nel 2010, con vittoria ai quarti di Tsonga. Il transalpino approda qui dopo il titolo a Rotterdam. Sequenza di qualità per alzare il trofeo, successi con Cilic, Berdych e infine Goffin.

Tsonga e Monfils colorano la serata, in precedenza spazio a Mahut, opposto a Gombos. Quattro incontri tra i due, l'esperto francese è avanti 3-1. Ultimo incrocio in fase di qualificazione a Miami nel 2015, sorprendente assolo dello slovacco. Ad aprire la rassegna, invece, Struff e Medvedev, quest'ultimo reduce dal colpo con Paire.

Delray Beach - A Delray Beach, l'osservato speciale è ovviamente Del Potro. Rientro senza particolari patemi con Anderson, ora il gigante di Tandil trova Dzumhur, sulla carta un avversario ampiamente alla portata. Due derby a tinte americane introducono la giornata. Querrey - presente grazie a una wild card e pronto a vendicare la negativa performance a Memphis - gioca con Donaldson, mentre Young - perfetto nel replicare alla potenza di fuoco di Karlovic all'esordio - pesca Fritz.

Sull'uno, infine, Darcis - vittoria in rimonta con un Tomic a tratti sconcertante - si misura con Basilashvili. Anche per il georgiano - finale a Memphis e in precedenza semifinale a Sofia - W di rincorsa, con l'eterno Haas.

Marsiglia - Il programma

NOT BEFORE 2:00 PM

2ND RD Jan-Lennard Struff VS Daniil Medvedev

2ND RD Nicolas Mahut VS (Q) Norbert Gombos

NOT BEFORE 7:00 PM

2ND RD Illya Marchenko VS (2) Jo-Wilfried Tsonga

2ND RD (1) Gael Monfils VS (Q) Sergiy Stakhovsky

Delray Beach - Il programma

NOT BEFORE 12:30 PM

2ND RD (4) WC Sam Querrey VS Jared Donaldson

NOT BEFORE 2:30 PM

2ND RD Taylor Fritz VS Donald Young



NOT BEFORE 8:00 PM

2ND RD Damir Dzumhur VS (7) Juan Martin del Potro

COURT 1 11:00 AM

2ND RD (Q) Steve Darcis VS Nikoloz Basilashvili