ATP - Marsiglia, Delray Beach, Rio: il programma di venerdì

Foto: ATP

Giornata di quarti di finale. A livello ATP, si gioca a Marsiglia, Rio e Delray Beach. In Francia, spazio ai padroni di casa, sono infatti cinque i tennisti transalpini presenti, con due incroci alle porte intriganti. Simon - Tsonga è il secondo match in programma. Partita n.12 tra i due, con Tsonga in netto vantaggio, 8-3. Jo è in splendida forma - il titolo a Rotterdam e la semifinale a Montpellier nel 2017, come ricordato nei giorni scorsi - e parte quindi con i favori del pronostico. Nel 2013, qui a Marsiglia, semifinale tra i due, periodico 62 Tsonga.

In serata, invece, Gasquet affronta il redivivo Monfils. Monfils guida 7-5 con il connazionale e, al rientro post Australian Open, appare in buona condizione. Con Stakhovsky, un successo senza macchia, 61 64. Monfils e Gasquet non giocano uno contro l'altro dal 2015, il positivo avvio di stagione del talento di Beziers rende l'incontro di difficile lettura.

A Rio, due osservati speciali. Dominic Thiem e Alexandr Dolgopolov. L'austriaco, al battesimo su terra dopo risultati alterni sul veloce, trova lo specialista Schwartzman, reduce dalla bella vittoria su Delbonis. Lo scorso anno, nel medesimo torneo, periodico 75 per Thiem. Dolgopolov duella con Carreno busta, bravo a replicare al veterano Estrella Burgos. Per lo spagnolo, pronta occasione di riscatto dopo la debacle a Buenos Aires.

Infine, Delray Beach, quindi Del Potro. L'argentino deve sciogliere il braccio e cancellare una ruggine naturale. Con Dzumhur, fatica e sudore, poi l'affermazione al terzo. Nei quarti, il bombardiere Querrey, una lotta di potenza, remake della semifinale dello scorso anno. 75 75 per l'americano dodici mesi fa. Prima del match di Delpo, tocca a Raonic. Il canadese - Smyczek e Coric le prime due vittime - scende in campo con Edmund.

Marsiglia - Programma

NOT BEFORE 2:00 PM

QF (Q) Norbert Gombos VS (3) Nick Kyrgios

QF (7) Gilles Simon VS (2) Jo-Wilfried Tsonga

NOT BEFORE 7:00 PM

QF (4) Lucas Pouille VS Daniil Medvedev

QF (1) Gael Monfils VS (6) Richard Gasquet

Rio - Programma (Italia +4)

QUADRA GUGA KUERTEN 3:00 PM

QF (5) Albert Ramos-Vinolas VS (Q) Nicolas Kicker

NOT BEFORE 4:00 PM

QF Diego Schwartzman VS (2) Dominic Thiem

QF (4) Pablo Carreno Busta VS Alexandr Dolgopolov

QF Thiago Monteiro VS (WC) Casper Ruud

Delray Beach 12:30 PM - Programma (Italia +4)

QF (5) Steve Johnson VS (3) Jack Sock

NOT BEFORE 6:00 PM

QF (1) Milos Raonic VS (8) Kyle Edmund

NOT BEFORE 8:00 PM

QF (4) WC Sam Querrey VS (7) Juan Martin del Potro