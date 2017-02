Atp Marsiglia, Tsonga e Kyrgios in semifinale

Nick Kyrgios. Fonte: Foxnews

Approdano in semifinale senza perdere un set Jo-Wilfried Tsonga e Nick Kyrgios, rispettivamente testa di serie numero due e tre del tabellone principale dell'Atp 250 di Marsiglia (veloce indoor). I due, che presidiano la parte bassa del seeding, hanno superato oggi nei quarti Gilles Simon e il qualificato slovacco Norbert Gombos, dandosi così appuntamento per domani, quando si sfideranno per la prima volta in carriera.

Tsonga e Simon. Fonte: Open13/twitter

Grande dimostrazione di forza per Tsonga, che ha annichilito il connazionale Simon in un derby tutto francese. Avvio di partita caratterizzato da lunghi scambi da fondo campo, in cui è il vincitore di Rotterdam a spingere, secondo un canovaccio tattico ben definito. Simon resiste in qualche modo fino al tre pari, poi deve concedere la battuta al rivale, che si inventa almeno un paio di discese a rete chiuse con mirabile maestria. Tsonga sale poi 5-4, rischia qualcosa nell'ultimo game del set, ma si porta avanti 1-0 sfoderando un efficace gioco d'attacco. La partita diventa senza storia nel secondo parziale, quando Simon si fa breakkare per due turni consecutivi, lanciando il connazionale sul 4-0, che potrebbe diventare 5-0 se Tsonga concretizzasse un'altra chance sul servizio dell'avversario. Poco male, perchè la testa di serie numero due archivia la pratica con lo score di 6-1, confermando il suo ottimo momento di forma. Si scambia di meno invece nell'altro quarto di finale tra Kyrgios e Gombos, con l'australiano che cerca spesso la soluzione vincente con i primi colpi al servizio e in ribattuta. Anche in questo caso il giocatore sfavorito rimane a galla fino a metà primo set, sullo score di 3-3: qui Gombos cede il servizio e dà il via libera a Kyrgios per la conquista del parziale. Stesso copione nel secondo set, con lo slovacco che sul 2-2 sbaglia due comodi smash, consentendo al rivale di allungare fino al 5-3. Un altro break, con Gombos ormai fuori giri, dà a Kyrgios la vittoria in meno di un'ora di gioco. In serata, i restanti due quarti di finale: Lucas Pouille opposto a Daniil Medvedev, e altro derby francese tra Richard Gasquet e Gael Monfils.

Gombos (Q) - Kyrgios (3) 3-6 3-6

Simon (7) - Tsonga (2) 4-6 1-6