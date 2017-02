ATP - Marsiglia, Delray Beach, Rio: il programma di sabato, le semifinali

Foto ATP

Marsiglia - Nick Kyrgios è lo spauracchio, l'elemento di disturbo in un contesto "casalingo". L'australiano si inserisce tra le bandiere di Francia e sfida quest'oggi, in semifinale, Tsonga. Tsonga è uno dei giocatori più in forma del circuito - titolo a Rotterdam la scorsa settimana - ed appare estremamente brillante qui a Marsiglia, come testimonia la vittoria ai quarti con Gilles Simon. Per Kyrgios, invece, una condizione da decifrare. Solo quattro partite nel 2017, avversari morbidi, ora primo test.

L'altra semifinale oppone invece Gasquet e Pouille. Successo in rimonta per il talento di Beziers con il connazionale Monfils. Anche per Gasquet, avvio di stagione coi fiocchi. Pouille, di contro, approda al match con qualche certezza in meno. Nel 2016, a Montecarlo, affermazione di Pouille 61 al terzo, dopo un approccio favorevole a Gasquet.

Rio - A Rio, ritiro di Dolgopolov, porte spalancate per Thiem. L'ucraino - reduce dall'assolo a Buenos Aires - alza bandiera bianca nelle prime battute del terzo contro l'arcigno Carreno Busta. Un tie-break per parte, nel corso del secondo gioco del parziale decisivo lo stop. Lo spagnolo intravede la finale, ma deve respingere Casper Ruud, sorpresa del torneo.

Dominic Thiem affronta Ramos Vinolas. Un solo precedente, di stampo spagnolo. 61 64 a Chengdu nel 2016. L'austriaco entra sulla retta d'arrivo con rinnovata fiducia. La W con uno specialista come Schwartzman conforta sul momento di Thiem, il favorito per la vittoria.

Delray Beach - Negli States, il clou è ovviamente Raonic - Del Potro. L'ultimo incontro tra i due risale al 2013, finale al torneo di Tokyo. Pronostico aperto, perché Raonic non è intoccabile - con Edmund diverse difficoltà - mentre il gigante di Tandil appare in progresso. La solida performance con il bombardiere Querrey - periodico 75 - induce all'ottimismo, Delpo può giocarsi senza remore la partita con il canadese.

Sock parte invece in vantaggio su Young. Derby americano, Sock conduce la rivalità 3-0. Dopo l'affermazione su Johnson, per lui, un altro connazionale, certamente più in palla fisicamente, dato il forfait anticipato di Darcis prima dell'incontro valido per i quarti.

Rio (Italia +4)

QUADRA GUGA KUERTEN 5:00 PM

SF (5) Albert Ramos-Vinolas VS (2) Dominic Thiem

SF (WC) Casper Ruud VS (4) Pablo Carreno Busta

Delray Beach (Italia +6)

NOT BEFORE 3:00 PM

SF (3) Jack Sock VS Donald Young

NOT BEFORE 8:00 PM

SF (1) Milos Raonic VS (7) Juan Martin del Potro

Marsiglia

COURT CENTRAL 3:00 PM

SF (3) Nick Kyrgios VS (2) Jo-Wilfried Tsonga

SF (6) Richard Gasquet VS (4) Lucas Pouille