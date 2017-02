ATP - Ad Acapulco in campo Goffin, in attesa di Djokovic e Nadal - Foto ATP

La settimana ATP offre tre interessanti tornei. Mentre in Brasile, a San Paolo, si continua a giocare sul rosso, a Dubai ed Acapulco la superficie è rapida. I migliori si dividono e la competizione si presenta affascinante. A Dubai, Federer e Murray, in Messico, Djokovic e Nadal. Il serbo sbarca ad Acapulco con diversi interrogativi a cui trovare risposta e trova un percorso ricco di insidie. Esordio con Klizan, secondo turno da circoletto rosso con Del Potro. L'ostacolo ai quarti è Nick Kyrgios. Per il finalista di Melbourne, invece, il compito appare più semplice. Nadal entra con M.Zverev - fatale a Murray all'Australian Open - mentre alla seconda fermata attende il nostro Lorenzi. La reale minaccia è Marin Cilic, terza testa di serie.

Dopo le fasi di qualificazione, il programma offre oggi incontri di primo turno, con alcuni big già in campo. Sul Centrale, apre il derby americano tra Isner e Johnson, un remake della sfida di Auckland. Qualche settimana fa, il successo di Johnson 76 al terzo, al termine di una partita estremamente equilibrata. Isner conduce al momento 4-3 la rivalità. Il personaggio più atteso di giornata è David Goffin. Il belga si trova nella parte alta - in "zona-Thiem" - e "assaggia" il terreno messicano con Stephane Robert. Goffin arriva qui dopo due finali consecutive, a Rotterdam e Sofia, entrambe perse, la prima con Dimitrov, la seconda con Tsonga.

Feliciano Lopez, opposto al LL Jordan Thompson, chiude il "pacchetto" sul Centrale, mentre, nel Gran Stand Caliente, la wild card Lucas Gomez prova il colpaccio con il croato Coric. Escobedo gioca con Kozlov, sul 2, infine, Mannarino affronta il qualificato Fritz. Tra i due esiste un unico precedente, lo scorso anno a Nottingham sull'erba, con vittoria del tennista transalpino.

Programma (Italia +7)

CANCHA CENTRAL

NOT BEFORE 6:00 PM

1ST RD (8) John Isner VS Steve Johnson

1ST RD Stephane Robert VS (5) David Goffin

NOT BEFORE 10:00 PM

1ST RD (LL) Jordan Thompson VS Feliciano Lopez

GRAND STAND CALIENTE 4:00 PM

1ST RD (WC) Lucas Gomez VS Borna Coric

1ST RD (WC) Ernesto Escobedo VS (Q) Stefan Kozlov

CANCHA 2 NOT BEFORE 8:00 PM

1ST RD Adrian Mannarino VS (Q) Taylor Fritz