ATP Dubai - Nel pomeriggio tocca a Federer, fuori Seppi

L'avventura di Andreas Seppi a Dubai si chiude in sede di qualificazione. Il tennista italiano, dopo il successo con Satral, cede al secondo turno a Copil e saluta così il Dubai Duty Free. Copil è estremamente solido al servizio - 19 aces al termine, un'unica palla break concessa e prontamente annullata - e riesce, al tramonto di entrambi i parziali, a piegare Seppi. Il primo set si decide sul 55, Copil detta il ritmo in battuta e poi punge Seppi in risposta. Il secondo, invece, trova il suo epilogo al tie-break. Nel prolungamento, il 26enne di Arad scappa subito, chiudendo 7 punti a 2.

La giornata odierna segna il ritorno in campo di Roger Federer. Lo svizzero - dopo la lunga pausa post Australia - sceglie Dubai per preparare al meglio i prossimi appuntamenti e confrontarsi, nuovamente, con alcuni rivali storici. Un avvio, per Federer, ricco di insidie. Come detto in sede di presentazione del tabellone, il primo turno con Paire è particolarmente ostico, aldilà del momento del transalpino e dei precedenti. Federer e Paire si affrontano per la quarta volta. Le tre sfide in archivio sono racchiuse tra il 2012 e il 2013, con le vittorie dello svizzero a Basilea, Melbourne e Roma. 7-0 il conto set. Paire non vive un periodo di forma scintillante. Dopo la semifinale a Montpellier con Gasquet, due stop al primo turno, a Rotterdam e soprattutto Marsiglia. Può giocare, oggi, con braccio sciolto, Federer deve prestare attenzione.

L'incontro tra Federer e Paire è in programma nel pomeriggio italiano, alle 16, prima altri spunti d'interesse. Si annuncia equilibrato il confronto tra Kohlschreiber e Gilles Muller. Il lussemburghese sembra pagare la fatica, dopo un avvio straordinario di 2017, con il titolo a Sydney, mentre la stagione del teutonico deve ancora decollare. Due incontri in passato, favorevoli a Kohlschreiber, ma molto lontani nel tempo.

Gioca anche la quarta testa di serie, Gael Monfils. La wild card Safwat - in campo al Challenger di Bergamo, KO al 1° turno con Brands - non sembra poter creare grattacapi al talento francese, in cerca di continuità e conferme.

Il programma (Italia -3)

CENTRE COURT FOLLOWED BY

1ST RD Philipp Kohlschreiber VS (8) Gilles Muller

NOT BEFORE 4:00 PM

1ST RD (6) WC Roberto Bautista Agut VS Karen Khachanov

NOT BEFORE 7:00 PM

1ST RD (3) Roger Federer VS Benoit Paire

1ST RD (WC) Mohamed Safwat VS (4) Gael Monfils

COURT 1 11:00 AM

Q-F (5) Evgeny Donskoy DEFEATS (WC) James McGee 61 63

NOT BEFORE 2:00 PM

1ST RD Marcel Granollers VS Jiri Vesely

1ST RD Viktor Troicki VS Guillermo Garcia-Lopez

COURT 2 11:00 AM

Q-F (1) Denis Istomin DEFEATS Marton Fucsovics 61 76(5)

NOT BEFORE 3:00 PM

COURT 3 11:00 AM

Q-F (6) Marius Copil DEFEATS (2) Andreas Seppi 75 76(2)