ATP Acapulco - In campo Djokovic e Nadal, c'è anche Lorenzi

Il giorno di Djokovic e Nadal. I due giocatori più attesi debuttano ad Acapulco. L'Abierto Mexicano Telcel accoglie i due fenomeni della racchetta, in cerca di risposte dopo uno stop rigenerante. Per Nole un solo impegno dopo la deludente campagna di Melbourne. Fermata in Davis per spronare la Serbia. Per Rafa, invece, stacco deciso, sulle orme di Federer. Ora è tempo di riallacciare le scarpette, perché il torneo presenta un cast importante. Djokovic apre con Klizan. Due precedenti favorevoli al serbo, resta un pizzico di ruggine da spazzare via per ritrovare le sensazioni antiche. Nadal riparte, poco dopo, con M.Zverev, reduce da alcune frenate brusche dopo il colpo australiano con Murray. Un solo incontro tra i due, a Brisbane nella stagione corrente. Periodico 61 Nadal.

Del Potro - dopo il tagliando a Delray - sfida la promessa Tiafoe, mentre particolarmente interessante è il match tra Dolgopolov e Cilic. Ottime cose sulla terra per l'ucraino - titolo a Buenos Aires - ora occorre confermarsi sul veloce con un Cilic in lenta ripresa (quarti a Rotterdam). Thiem, fresco di gloria a Rio, attende Simon. Settimo match tra i due, 4-2 per l'austriaco al momento. A Rotterdam, 64 76 Thiem.

Lampo azzurro sul 3. Lorenzi, in calo dopo la finale a Quito, gioca con Lu. Lo scorso anno, incrocio olimpico, vittoria italiana.

Nella notte, intanto, prima sorpresa. Fuori Isner. Il colosso americano cede al connazionale Johnson. Bene Goffin, 61 62 a Robert, avanzano anche Coric, doppio 61 a Gomez, e Mannarino, 64 al terzo a Fritz.

I risultati

(5) [BEL] David Goffin DEFEATS [FRA] Stephane Robert 61 62

[USA] Steve Johnson DEFEATS (8) [USA] John Isner 64 64

[CRO] Borna Coric DEFEATS (WC) [MEX] Lucas Gomez 61 61

[FRA] Adrian Mannarino DEFEATS (Q) [USA] Taylor Fritz 36 76(5) 64

Il programma (Italia +7)

CANCHA CENTRAL 4:00 PM

NOT BEFORE 6:00 PM

1ST RD (1) WC Novak Djokovic VS Martin Klizan

1ST RD Mischa Zverev VS (2) Rafael Nadal

NOT BEFORE 10:00 PM

1ST RD Juan Martin del Potro VS (Q) Frances Tiafoe

GRAND STAND CALIENTE 4:00 PM

1ST RD (WC) Alexandr Dolgopolov VS (3) Marin Cilic

1ST RD (4) Dominic Thiem VS Gilles Simon

CANCHA 2 4:00 PM

1ST RD Bernard Tomic VS (SE) Donald Young

1ST RD Kyle Edmund VS Sam Querrey

1ST RD Dudi Sela VS (6) Nick Kyrgios

1ST RD (7) Jack Sock VS (Q) Yoshihito Nishioka

CANCHA 3 4:00 PM

1ST RD Paolo Lorenzi VS Yen-Hsun Lu