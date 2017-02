ATP San Paolo - Fognini sfida Cecchinato, in campo anche Giannessi - Source: Buda Mendes/Getty Images South America

Non solo Dubai e Acapulco. La settimana ATP offre anche il 250 di San Paolo. Torneo in tono minore rispetto ai due sul veloce, ma di alto interesse per i colori italiani. Tre azzurri, infatti, calcano il rosso brasiliano nella giornata odierna. Alessandro Giannessi apre il programma sul Centrale ed affronta Rogerio Dutra Silva. Per Giannessi si tratta del terzo impegno a San Paolo, dopo i due di qualificazione. I precedenti sorridono al padrone di casa, ma Giannessi può vantare la recente vittoria a Buenos Aires, 64 al terzo in rimonta.

A seguire, derby tricolore tra Cecchinato, bravo a prevalere su Leonardo Mayer e Kicker per conquistare il tabellone principale, e Fognini. Fognini non vive certo un periodo felice, quattro battute d'arresto premature nel 2017, secondo turno "maldestro" a Rio con Ramos Vinolas. Cerca la scintilla Fabio e oggi parte comunque favorito, in virtù di una superiore qualità.

Casper Ruud - a sorpresa in semifinale a Rio, KO con Carreno - affronta la wild card Santillan, mentre Berlocq trova Thiago Monteiro. Schwartzman - sesta testa di serie - gioca con Bellucci, sull'uno Delbonis incrocia Kovalik. Attenzione, sul 2, al match tra Melzer ed Estrella Burgos.

Nella giornata di ieri, tre incontri di primo turno. Affermazioni per Elia, Olivo e Pella.

Il programma (Italia +4)

QUADRA CENTRAL 12:30 PM

1ST RD Rogerio Dutra Silva VS (Q) Alessandro Giannessi

1ST RD (Q) Marco Cecchinato VS (5) Fabio Fognini

NOT BEFORE 5:00 PM

1ST RD (WC) Akira Santillan VS (SE) Casper Ruud

NOT BEFORE 6:30 PM

1ST RD (8) Carlos Berlocq VS Thiago Monteiro

NOT BEFORE 8:30 PM

1ST RD Thomaz Bellucci VS (6) Diego Schwartzman

QUADRA 1 12:30 PM

1ST RD (7) Federico Delbonis VS (Q) Jozef Kovalik

NOT BEFORE 2:00 PM

1ST RD Facundo Bagnis VS Dusan Lajovic

NOT BEFORE 4:00 PM

1ST RD Horacio Zeballos VS (WC) Joao Souza

QUADRA 2 12:30 PM

1ST RD Gerald Melzer VS Victor Estrella Burgos

I risultati di ieri

[POR] Gastao Elias DEFEATS (WC) [BRA] Orlando Luz 62 75

[ARG] Renzo Olivo DEFEATS [ESP] Inigo Cervantes 76(6) 64

[ARG] Guido Pella DEFEATS (Q) [BRA] Guilherme Clezar 62 63