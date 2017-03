ATP San Paolo - Derby a Fognini, bel successo di Giannessi - Foto: ATP

Sul rosso di San Paolo, sprazzi d'azzurro. A regalare la prima emozione è Alessandro Giannessi. Dopo un ottimo percorso di qualificazione, Giannessi scende in campo con il padrone di casa Dutra Silva e conduce partita di talento e carattere. Strappa il parziale d'apertura e reagisce ad una situazione difficile in avvio di secondo. Dutra Silva scappa sul 30, ma subisce il ritorno di Giannessi, bravo poi ad eliminare una pericolosa palla break sul 33. Un filotto di sei giochi segna il successo italiano. 64 63.

Fognini regola invece il connazionale Cecchinato. Fabio indirizza il match in risposta, specie sulla seconda di Cecchinato riesce a dettare tempo e ritmo, dominando lo scambio. Cecchinato, di contro, ha il merito di non crollare e mantenere comunque una speranza di ribaltone. Il tie-break del secondo spegne però le luci sul match, 7 punti a 4 Fognini e pass per il turno successivo.

Schwarzmann domina Bellucci, bel oltre le previsioni, mentre Delbonis batte 64 76 Kovalik. Alimenta il periodo positivo Casper Ruud. Il norvegese non trema e, con doppio 64, sorvola Santillan.

Nella giornata odierna, quattro incontri a livello di singolare, quattro teste di serie in campo. Ramos Vinolas - seconda forza del torneo - affronta Gastao Elias, mentre Joao Sousa (4), in apertura, trova Olivo. L'incontro più interessante oppone Berlocq e Pella.

Risultati

(5) [ITA] Fabio Fognini DEFEATS (Q) [ITA] Marco Cecchinato 64 76(4)

(6) [ARG] Diego Schwartzman DEFEATS [BRA] Thomaz Bellucci 62 60

(7) [ARG] Federico Delbonis DEFEATS (Q) [SVK] Jozef Kovalik 64 76(5)

(8) [ARG] Carlos Berlocq DEFEATS [BRA] Thiago Monteiro 46 64 64

[ARG] Facundo Bagnis DEFEATS [SRB] Dusan Lajovic 62 75

(Q) [ITA] Alessandro Giannessi DEFEATS [BRA] Rogerio Dutra Silva 64 63

[AUT] Gerald Melzer DEFEATS [DOM] Victor Estrella Burgos 62 76(3)

(SE) [NOR] Casper Ruud DEFEATS (WC) [JPN] Akira Santillan 64 64

(WC) [BRA] Joao Souza DEFEATS [ARG] Horacio Zeballos 62 76(3)

Programma

2ND RD Renzo Olivo VS (4) Joao Sousa

2ND RD (7) Federico Delbonis VS (SE) Casper Ruud

2ND RD (8) Carlos Berlocq VS Guido Pella

2ND RD Gastao Elias VS (2) Albert Ramos-Vinolas