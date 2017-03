ATP Acapulco - Bene Djokovic e Nadal, oggi il maiorchino sfida Lorenzi - Foto: ATP

La notte italiana non riserva particolari sorprese. Ad Acapulco avanzano le teste di serie. Solo Jack Sock - n.7 al via - saluta prematuramente, KO con il nipponico Nishioka. Nadal e Djokovic superano il test d'esordio e cancellano così dubbi naturali sull'attuale stato di forma. Specie il serbo, opposto a un giocatore temibile come Klizan, offre una risposta importante. La giornata odierna chiama i due nuovamente alla ribalta. Nadal - dopo il successo con M.Zverev - trova il nostro Lorenzi. I precedenti - tre - sorridono allo spagnolo, la superficie, inoltre, riduce le speranze azzurre. Nell'unico incontro sul veloce, a Beijing, periodico 61 Nadal. Djokovic gioca invece con Del Potro. Incrocio affascinante. Entrambi non sono al top. Al primo turno, faticosa affermazione per Delpo con Tiafoe. La scorsa settimana la semifinale a Delray, piccolo tagliando di stagione. 11-4 Djoko i precedenti, ma lo scorso anno, a Rio, vittoria storica dell'argentino.

Apre il programma il confronto in salsa croata tra Cilic e Coric. Favorito il primo, bravo ad evitare l'ostacolo Dolgopolov. Tre set per domare il talento ucraino, di recente al titolo a Buenos Aires. Tre incontri in archivio, tre W per Cilic, anche oggi ampiamente favorito. Il tennis di Coric mal si abbina con un terreno rapido.

Querrey - Goffin è invece confronto di stile. Potente il primo, elegante il secondo. Di forza, di impatto l'americano, di tocco il belga. Due precedenti, entrambi in Canada, due successi per Goffin. La cilindrata è diversa, il folletto di Rocourt si fa preferire. Thiem prova a consolidare la sua crescita con Mannarino. L'assolo con Simon - dopo il successo finale a Rio dello scorso week-end - conferma la crescita dell'austriaco. Nessuna scossa negativa con il cambio di superficie. Oggi, con Mannarino, Thiem può mettere un'altra pietra nel suo percorso di crescita. Il record contro il francese è immacolato, 3-0 Thiem al momento.

Sul 2, da segnalare infine la presenza di Kyrgios. La sesta testa di serie duella con Donald Young.

Risultati

(1) WC [SRB] Novak Djokovic DEFEATS [SVK] Martin Klizan 63 76(4)

(2) [ESP] Rafael Nadal DEFEATS [GER] Mischa Zverev 64 63

(3) [CRO] Marin Cilic DEFEATS (WC) [UKR] Alexandr Dolgopolov 63 46 60

(4) [AUT] Dominic Thiem DEFEATS [FRA] Gilles Simon 76(7) 63

(6) [AUS] Nick Kyrgios DEFEATS [ISR] Dudi Sela 36 63 63

(Q) [JPN] Yoshihito Nishioka DEFEATS (7) [USA] Jack Sock 36 62 61

[ITA] Paolo Lorenzi DEFEATS [TPE] Yen-Hsun Lu 46 63 64

[USA] Sam Querrey DEFEATS [GBR] Kyle Edmund 62 46 63

(SE) [USA] Donald Young DEFEATS [AUS] Bernard Tomic 76(5) 00 (RET)

Programma

CANCHA CENTRAL

2ND RD Borna Coric VS (3) Marin Cilic

2ND RD Paolo Lorenzi VS (2) Rafael Nadal

2ND RD (1) WC Novak Djokovic VS Juan Martin del Potro

GRAND STAND CALIENTE 4:00 PM

2ND RD Sam Querrey VS (5) David Goffin

2ND RD (4) Dominic Thiem VS Adrian Mannarino

CANCHA 2 4:00 PM

2ND RD (SE) Donald Young VS (6) Nick Kyrgios

2ND RD (Q) Yoshihito Nishioka VS (LL) Jordan Thompson

2ND RD Steve Johnson VS (WC) Ernesto Escobedo